الأنوار 30/7/2018

فوز وايت على باركر بالنقاط في بطولة العالم للوزن الثقيل

حافظ الملاكم البريطاني ديليان وايت على آماله في مواجهة مواطنه انتوني جوشوا في بطولة العالم للوزن الثقيل، أثر فوزه على متحديه النيوزيلندي جوزف باركر بالنقاط في المباراة التي أقيمت بينهما في لندن أمام أكثر من 20 ألف متفرج.

الأميركية بيكر حطمت الرقم العالمي لسباق المئة متر ظهرا سباحة

حطمت السباحة الأميركية كاثرين بيكر الرقم القياسي العالمي لسباق الـ 100 متر ظهراً في بطولة الولايات المتحدة التي تقام في إيرفاين بولاية كاليفورنيا.

هاميلتون بطل سباق جائزة المجر

اعتلى لويس هاميلتون سائق السهام الفضية العتبة الأول من منصة تتويج سباق جائزة المجر الكبرى للمرة السادسة في مسيرته، إذ لم يكن من المتوقّع أن تحقّق مرسيدس الفوز على حلبة هنغارورينغ. هاميلتون الذي انطلق من المركز الأول لم يواجه منافسة إذ حافظ على صدارته وقاد سباقاً هادئاّ، ولم يتمكن زميله بوتاس من الصمود.

توماس بطل طواف فرنسا للدراجات

توّج البريطاني غيرانيت توماس للمرة الأولى بلقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية، بعدما احتفظ بصدارة الترتيب العام في نهاية المرحلة الأخيرة التي أقيمت أمس وفاز بها النروجي ألكسندر كريستوف.

الديار 31/7/2018

أتلتيكو مدريد يعزز هجومه من سبورتينغ لشبونة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ضم البرتغالي جيلسون مارتينز، لاعب سبورتينغ لشبونة، في صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

تحديات تنتظر رونالدو في يوفنتوس

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رحلته مع كرة القدم، لكن هذه المرة مع ناد جديد، بعد انتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي، بحثاً عن تحديات عديدة، منها ما هو جديد، ومنها ما هو للتأكيد على قدراته البدنية والذهنية العالية التي وضعته على صدارة النجومية في عالم الكرة.