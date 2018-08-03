الأخبار/ هيام القصيفي

أشارت إلى استمرار المراوحة الحكومية على حالها لكن الملفات الاقتصادية والمالية تكثر ويزداد الاهتراء الداخلي يوماً بعد آخر. من دون أن يكون للقوى السياسية أي دافع للإسراع في عملية التأليف، وقالت إنه كلما ازدادت التطمينات بشأن استقرار الوضعين المالي الأمني تضاعفت المخاطر.

الجمهورية/ نبيل هيثم

اعتبر أن زيارة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إلى عين التينة، تؤكد أن ثمة صفحة يراد لها أن تطوى وتؤسس لصفحة جديدة في العلاقات ومن الطبيعي أن تكون لها تتمة أو تتمات مماثلة.

الأنوار / رفيق خوري

رأى أن ما على السطح في مسألة تأليف الحكومة هو الإجماع على حكومة وحدة وطنية تعكس نتائج الانتخابات، وما في العمق هو الخلاف على الوظيفة السياسية للتركيب المطلوبة في هذه الحكومة وعلى موقع لبنان في الصراع الجيوسياسي الدائر في المنطقة وعليها الذي مركزه سوريا، وأوضح أن لا أحد يجهل الوصفة الطبيعية لتأليف حكومة وضمان المظلة الدولية ومعها العناية بالاقتصاد والأمن في لبنان: التوازن لا لالتحاق بأوزان الآخرين.

اللواء/ ميرا جزيني عساف

أكدت أن المسعى قائم لتأليف حكومة جامعة لا تعطيل فيها لأي طرف، واعتبرت أن طي صفحة القطيعة بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل واجبة في المواجهة المرتقبة. ومن شأنها أن تطلق دينامية جديدة على مستوى العمل السياسي وفي مواجهة ما يحضر له لاستهداف العهد.