The Guardian

ماي تستعد لإجراء محادثات مع ماكرون يمكن أن تُنجح أو تُفشل مخططات "بريكزيت"

بدت ضعيفة الآمال التي علّقتها رئيسة الوزراء البريطانية على محاولة إبعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن بقية القادة الأوروبيين، في ما يتعلق بخطة "تشيكرز" التي اقترحتها لما بعد "بريكزيت"عشية محادثات الأزمة المرتقبة بين الطرفين. وفيما حذرت مصادر في وايتهول من أنه سيكون من الصعب استمالة ماكرون، فقد أضافت أن نفوذه في الاتحاد الأوروبي يمكن أن ‏يكون أساسياً في إقناع بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في حال نجاح ماي. وكانت ماي قد اختصرت عطلتها الصيفية في إيطاليا لمحاولة إقناع ماكرون بأفكارها خاصة وأن المسؤولين البريطانيين ‏يعتبرون أن ‏فرنسا تشكّل العقبة الأكبر أمام مخططاتها.‏ وأضاف أحد مصادر وايتهول أن فرنسا كانت الدولة الأكثر تشدداً خلال المحادثات المتعددة الأطراف من بين دول الاتحاد الـ27 ‏في ملف "بريكزيت".‏ ورغم أن الحكومة الفرنسية لم ترفض بالكامل مخطط "تشيكرز" الذي اقترحته ماي، إلا أنها عبرت عن شكوك عميقة ومخاوف ‏تتعلّق بالتعاون الأمني وبمشروع "غاليليو" الفضائي المشترك والخدمات المالية.‏

The Guardian

الكشف عن وجود روسية مشتبه بها بأعمال جاسوسية تعمل في سفارة الولايات المتحدة في موسكو

اكتشف محققون أميركيون في مجال مكافحة التجسس أن موظفة روسية تعمل في سفارة الولايات المتحدة في موسكو، مشتبه بها ‏بالعمل كجاسوسة لصالح روسيا منذ أكثر من عقد بحسب ما علمت صحيفة "ذا غارديان".‏ وكانت الاستخبارات الأميركية قد وظفت المواطنة الروسية التي كان يمكنها الولوج إلى الإنترانيت الداخلي للسفارة، وإلى أنظمة ‏البريد الإلكتروني إضافة إلى جداول مواعيد الرئيس ونائب الرئيس.‏ وعملت المرأة لسنوات في جهاز الاستخبارات قبل أن تصبح مشتبهاً بها في العام 2016 بعد مسح أمني روتيني أجراه محققان ‏‏من مكتب الأمن الإقليمي لوزارة الخارجية، حيث أثبتا أنها عقدت لقاءات منتظمة غير مرخص بها مع أعضاء في وكالة ‏‏الاستخبارات الروسية "إف إس بي". وعلمت "ذا غارديان" أن مكتب الأمن الإقليمي لوزارة الخارجية دق ناقوس الخطر في كانون الثاني من العام 2017، إلا أن ‏‏‏الاستخبارات الأميركية لم تجرِ تحقيقها الخاص الشامل بل قررت صرفها من العمل بتكتم بعد أشهر في محاولة لتجنب الإحراج.‏ وحاولت الاستخبارات الأميركية في وقت لاحق التخفيف من أهمية الدور الذي أدّته المشتبه بها من دون أن تنكر أنها كانت ‏جاسوسة مشتبه بها.‏

روسيا اليوم

الولايات المتحدة تنسحب من الشرق الأوسط بسبب الصين

"لافروف وغيراسيموف - سفيرا واقع جديد"، عنوان مقال سعيد غافروف، في "فوينيه أوبزرينيه"، حول تراجع وجود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لضرورات مواجهة الصين. وجاء في المقال: جولة وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف في إسرائيل وألمانيا وفرنسا تثير كثيراً من الأسئلة، وأهمها أسباب اختيار هذه الدول للزيارة. هذه الزيارات، تأتي تطويراً للقاء فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في هلسنكي. فالجميع يدركون أن الحرب انتهت والمنتصر معروف إلى حد بعيد. وأظن أن رئيسي روسيا والولايات المتحدة توصلا إلى تفاهم حول إنهاء المواجهات العسكرية في الجمهورية العربية السورية. زيارة لافروف وغيراسيموف، مرتبطة أيضاً بكون الأميركيين، على الأرجح سينسحبون، من سوريا. للمرة الأولى، تجد الولايات المتحدة نفسها حيث يمكن لدولتين أن توجّها لها ضربات نووية جوابية. وفي حين أنها استعدت دائماً لمواجهة روسيا، فإن التهديد الصيني جديد تماماً كما يرون في واشنطن، وعليهم إنفاق مبالغ هائلة على الشرق الأقصى. لأن بكين تملك عدداً هائلاً من الغواصات النووية وتبني حاملات طائرات. وجيش التحرير الشعبي الصيني، يتطور بوتائر سريعة وقادر على توجيه ضربة تسبب خسائر تفوق قدرة الأميركيين على التحمل. فإذا كان الأميركيون يطوّرون لمواجهة روسيا نماذج تقوم على ضربات تحذيرية، فليس لديهم بخصوص الصين استراتيجية بعد، حتى إن البنتاغون لا يستطيع القول كم هناك من الغواصات الصينية في القواعد وكم منها في مناوبة قتالية في المحيط الهادي. ولذلك، فعلى ترامب تخصيص نفقات هائلة لمواجهة الصين. ولذلك، يجب تقليص النفقات في أوروبا والشرق الأوسط، أي على الأميركيين الانسحاب بهدوء، ولكن بحيث يحافظون على مصالحهم. هكذا هي المسألة، وفي موسكو يدركون ذلك جيداً.