وكالة الأناضول

لقاء مرتقب بين جاويش أوغلو وبومبيو في سنغافورة الجمعة

يخطط وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والأميركي مايك بومبيو، لعقد لقاء ثنائي في سنغافورة غداً الجمعة. وقالت مصادر دبلوماسية للأناضول، إنه من المنتظر عقد لقاء ثنائي بين جاويش أوغلو وبومبيو غداً، وفقاً للمخطط. وسينعقد اللقاء على هامش الاجتماع الـ 51 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقد بسنغافورة من 1 إلى 4 آب الجاري. وتكثفت المباحثات الهاتفية بين الوزيرين خلال الآونة الأخيرة بشأن قضايا متعددة، في مقدمتها التطورات في سوريا، وتسليم زعيم منظمة غولن الإرهابية، وتسليم مقاتلات "إف 35" إلى تركيا، وقضية القس الأميركي أندرو برانسون، الذي يحاكم بتركيا في قضايا تجسس وإرهاب.

وكالة أنباء رويترز

أميركا تعتقد أن إيران تعد لمناورات كبرى وسط تصاعد التوتر مع واشنطن

قال مسؤولون أميركيون لرويترز يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تعد لمناورات كبرى في الخليج في الأيام القادمة لتقدم موعد تدريبات سنوية على ما يبدو وسط تصاعد التوتر مع واشنطن. وتشعر إيران بالغضب من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على طهران. وحذر مسؤولون إيرانيون كبار من أن الجمهورية الإسلامية لن ترضخ بسهولة لحملة أميركية جديدة لحظر صادرات النفط الإيرانية.

وكالة فرنس برس

تركيا تعد هجومها المضاد بعد العقوبات الأميركية

أعربت تركيا الخميس عن غضبها فيما تعد هجوماً مضاداً غداة فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين في حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان على خلفية اعتقال قس أميركي. وأكدت أنقرة منذ مساء الأربعاء أنها ستتخذ تدابير مماثلة بدون إبطاء، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات اقتصادية بحق وزيرين تركيين هما وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويلو. وتأتي هذه الأزمة الخطيرة بعد تصعيد سريع في التوتر على ارتباط بالقس الأميركي أندرو برانسون الذي وضع الأسبوع الماضي قيد الإقامة الجبرية في تركيا بعد اعتقاله عاماً ونصف العام لإدانته بـ"الإرهاب" و"التجسس". وفي بادرة نادرة تنم عن وحدة صف، نددت الكتل النيابية للأحزاب التركية الأربع الخميس في بيان مشترك بهذه العقوبات الأميركية معلنة "نقول لا لتهديدات الولايات المتحدة.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

مضیق هرمز لن یكون آمناً لأولئك الذین یستخدمون أموال النفط المار من المضیق لتهدید أمن إیران

أشار قائد سلاح البحر في جیش الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، إلى سنوات من الجهود التي یبذلها الجیش والحرس الثوري لتوفیر الأمن لمضیق هرمز، وقال إن مضیق هرمز لن یكون آمنا لأولئك الذین یستخدمون أموال النفط المار من المضیق لتهدید أمن إیران. وفي تصریح للصحفیین مساء أمس على هامش مسابقات الغوص في العمق في إطار الألعاب العسكریة الدولیة في مدینة بوشهر شمال إیران، قال قائد القوة البحریة الإیرانیة الإدمیرال حسین خانزادي: في السنوات الماضیة، تم تأمین أمن مضیق هرمز من قبل الجیش والحرس الثوري، وسیستمر هذا الأمن بكل قوة فی ظل توجیهات القیادة.