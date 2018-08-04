النهار/ سابين عويس

اعتبرت أن كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن جبران باسيل وأنه في رأس السبق إلى معركة الرئاسة، هدف إلى فتح معركة الرئاسة مبكراً، وأن ما يتردد عن تعطيل تأليف الحكومة مرتبط بهذا الموضوع. ووصفت المشهد السياسي بالمأزوم، مستبعدة حصول أي تقدم لجهة تأليف الحكومة لأن أي فريق لا يبدي استعداداً للتراجع عن مطالبه، مشيرة إلى أن زيارة الوزير جبران باسيل إلى الرئيس نبيه بري لم تهدف فقط إلى استعادة الحرارة في العلاقة وطي صفحة الخلافات الماضية، وانما ترمي إلى التعاون والتنسيق مع رئيس المجلس.

الديار/ ناجي سمير البستاني

إستبعد حصول أية حلحلة حيال التأليف الحكومي، معتبراً أن العقدة الرئيسية مرتبطة بسياسة السلطة التنفيذية في لبنان للسنوات الأربع المقبلة.

الديار / ميشال نصر

رأى أن شد الحبال الروسي- الأميركي حول خطة عودة النازحين السوريين لن يوقف قطار المسعى الأحادي الجانب الذي بدأته الدولة اللبنانية عبر منحها خط التنسيق الأمني مع الجانب السوري، مشيراً إلى أن إحدى العقد الأساسية التي قد تواجه توزيع الحقائب هي وزارة شؤون النازحين التي تحدثت المصادر عن إمكان الغائها وإعادة الملف إلى وزارة الداخلية.

الأنوار / المحلل السياسي

تناول العقد التي تواجه تشكيل الحكومة معتبراً أن هذا التشكيل دخل في أزمة شبه مستعصية، متسائلاً هل ننتقل من أزمة حكومة إلى أزمة حكم.

اللواء/ عمر البردان

أشار إلى أن زوار الرئيس سعد الحريري ينقلون عنه استمرار تفاؤله بأن موعد الولادة الحكومية بات قريباً وأنه لن يشكل إلا حكومة وحدة وطنية، لأن القناعة عند الجميع أن البلد لا يتحمل الدخول في مغامرة ما يسمى حكومة الأكثرية.