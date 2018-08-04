روسيا اليوم

زاخاروفا توضح حقيقة الوجود العسكري الروسي في إفريقيا الوسطى

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أسفها لتحريف بعض وسائل الإعلام للحقائق بشأن وجود العسكريين الروس في إفريقيا الوسطى.

وأوضحت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي لها، الجمعة، أنه "في الوقت الحالي يعمل في جمهورية إفريقيا الوسطى 175 مدرباً روسياً، منهم 5 عسكريين و170 مدرباً مدنياً، وتم إرسال الخبراء إلى هذه الدولة على أسس قانونية بطلب من رئيس هذه الدولة للمساعدة في تدريب العسكريين في إفريقيا الوسطى". وأضافت أن "المهمة الرئيسية للمواطنين الروس (الموجودين هناك) هي تدريب العسكريين المحليين على إستخدام الأسلحة والمعدات العسكرية التي قدمتها وزارة الدفاع الروسية لإفريقيا الوسطى بلا مقابل في نهاية يناير – بداية فبراير الماضي". وتابعت: "لا نفهم، لماذا يتم تحريف هذه المعلومات بشكل فظ". ويأتي ذلك تعليقاً على التقارير التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، والتي تحدثت عن وجود "مرتزقة روس" في إفريقيا الوسطى.