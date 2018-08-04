الوكالة الوطنية للإعلام

الدكاش: نرحب بزيادة التغذية الكهربائية في كسروان وجبيل رغم تحفظنا على السياسة المتبعة في إدارة الكهرباء والبواخر

رحب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش، بزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي لكسروان وجبيل، وقال: "قررت وزارة الطاقة والمياه إرسال الباخرة التركية الثالثة إلى معمل الزوق، لأنها في الجية لا تستطيع تصريف كامل انتاجها ولأن وحدتين متوقفتين في معمل الزوق. ورغم تحفظنا على السياسة المتبعة في إدارة ملف الكهرباء عموماً والبواخر خصوصاً وما أثير من حولها، إلا أننا نرحب بكل ما يزيد ساعات التغذية الكهربائية لكسروان وجبيل، خصوصاً وأن وزير الطاقة وعد ب24/ 24 ساعة كهرباء في كسروان. ولكننا لا يمكن إلا أن ننبه من أن منطقة زوق مكايل والجوار عانت وتعاني الكثير من التلوث البيئي، ولا يمكنها أن تتحمل مزيداً من المخاطر التي تهدد صحة أبنائها".

وكالة الأناضول

أردوغان: تنفيذ 1000 مشروع في أول 100 يوم للحكومة الرئاسية

في إطار خطة عمل الحكومة الرئاسية الجديدة للوصول إلى الأهداف الكبرى لتركيا، في مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والسياحة والخدمات العامة. على مرأى الشعب ومسمعه، وأمام عدسات كاميرات وسائل الإعلام المحلية والعالمية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن الأهداف التي وضعتها الحكومة الرئاسية الجديدة، من أجل تحقيقها خلال الـ 100 يوم الأولى من عملها، وتتضمن تنفيذ 1000 مشروع.

وكالة أنباء رويترز

أردوغان: خارطة الطريق في منبج السورية لن تتأثر بالتوتر مع أمريكا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع ألا تتأثر خارطة الطريق المشتركة مع الولايات المتحدة بشأن مدينة منبج في شمال سوريا بالتوتر بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي. وجاءت تصريحات أردوغان خلال كلمة في أنقرة بعد يومين من فرض واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين فيما يتصل بمحاكمة قس أمريكي متهم بدعم الإرهاب. وقالت تركيا إن العقوبات غير مقبولة.

وكالة فرنس برس

الأمم المتحدة تدعو لإنهاء حرب اليمن قبل شهر من محادثات سلام محتملة

اعتبرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن أن الهجمات التي شهدتها مدينة الحديدة اليمنية وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى "أمر مروع" ولا يمكن تبريرها، مطالبة بإنهاء الصراع في البلد الفقير. وصدرت الدعوة هذه بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أنّ الامم المتحدة تعتزم دعوة الأطراف المتحاربين إلى جنيف في 6 أيلول، للبحث في إطار عمل لمفاوضات السلام المتوقفة منذ 2016.

وكالة أنباء شينخوا

الصين تجدد معارضتها لأي اتصال رسمي وعسكري بين الولايات المتحدة وتايوان

جدد ما شياو قوانغ المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) الجمعة، تأكيد على موقف الصين المعارض لأي شكل من أشكال الاتصال الرسمي والعسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان. وأضاف خلال مؤتمر صحفي دوري إن القضية التايوانية تعتبر حيوية وأساسية لسيادة الصين وسلامة أراضيها، وستبقى قضية شديدة الأهمية والحساسية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الصين تعلن استعدادها فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار

أعلنت وزارة التجارة الصينية، استعداد بكين لفرض رسوم إضافية جديدة على سلع أمريكية. وتقدر تلك الرسوم بقيمة إجمالية سنوية 60 مليار دولار، في حال فرضت الولايات المتحدة رسوماً جديدة على البضائع الصينية. وجاء في بيان الوزارة: "وفقاً لقانون التجارة الخارجية، وغيره من القوانين التشريعية الصينية ومبادئ القانون الدولي الأساسية، اتخذت لجنة التعرفة الجمركية في مجلس الدولة الصيني قرار بفرض رسوم إضافية بقيمة 25 و20 و10 و5 بالمئة على 5207 سلع مستوردة من الولايات المتحدة بقيمة [سنوية] حوالي 60 مليار دولار".