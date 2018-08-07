البيان - الإمارات

الجبير: لن نقبل أي تدخل بشؤوننا وسنتعامل بحزم

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن "المملكة لا تتدخل في شؤون الغير ولن نقبل أي تدخل في شؤوننا الداخلية وسنتعامل معها بحزم". وأضاف الجبير أن الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة، مؤكداً أن "إيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القضائية التي كفلت حقوقهم". وأعلنت وزارة الخارجية السعودية استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت سفير كندا لديها شخصاً غير مرغوب فيه، وأمهلته 24 ساعة للمغادرة. وقررت السعودية تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

أخبار الخليج - البحرين

البحرين تؤكد تأييدها المطلق للسعودية في اجراءاتها رداً على كندا

أكدت مملكة البحرين على تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وضد كل من يحاول المساس بسيادتها، وتأييدها المطلق فيما تتخذه من إجراءات رداً على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني. وإذ تعرب مملكة البحرين عن أسفها لموقف كندا وتدخّلها المرفوض جملة وتفصيلاً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية استناداً إلى معلومات غير صحيحة تتنافى تماماً مع الحقيقة والواقع، فإنها تؤكد على وقوفها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، مشدّدة على ضرورة احترام أنظمة المملكة العربية السعودية والسلطة القضائية فيها والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول.

الأنباء - الكويت

الخالد بحث مع نظيره في غامبيا آخر المستجدات الإقليمية والدولية

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في جمهورية غامبيا الصديقة مامادو تانغارا بمناسبة زيارته إلى البلاد. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة، كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة إضافة إلى مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.

القدس - فلسطين

الرئيس عباس يرفض التدخل الكندي في الشؤون السعودية

نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الرئيس محمود عباس، رفضه وإدانته للتدخل الكندي في الشأن الداخلي السعودي. وأكد الرئيس عباس على وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته "إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان". معبّراً عن "رفضه وإدانته للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة من أي جهة كانت". واعتبر الرئيس عباس أن هذا التدخل السافر يعدّ مسًاً في سيادة المملكة على أرضها وشعبها، ودعا الدول العربية إلى الوقوف لجانب المملكة برفض وإدانة التدخل الكندي في شؤونها الداخلية.