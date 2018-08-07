الجمهورية/ طارق ترشيشي

رأى أن الحكومة المنتظرة يقف تأليفها على حافة صدام محتمل في الإقليم، علماً أن كثيرين يستبعدون حصول مثل هذا الصدام، معتقدين أن واشنطن وإسرائيل غير قادرتين في هذه المرحلة على خوض غماره لأسباب داخلية لديها قبل الخارجية. اللواء/ معروف الداعوق

رأى أن عقدة التأليف الحكومية مستحكمة بالدوران في السباق على الرئاسة الأولى قبل أوانها. وأكد بأن لبّ العقدة التي تتحكم بتشكيل الحكومة هي السباق إلى الرئاسة الأولى المقبلة.