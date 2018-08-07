The Guardian

تأثير الدومينو الناجم عن الأحداث المناخية قد يدفع الكرة الأرضية نحو حالة أشبه بـ"الدفيئة الساخنة"

من الممكن أن يؤدي ذوبان الجليد وارتفاع حرارة مياه البحار والمحيطات وتغّير مسارات التيارات البحرية واختناق الغابات، إلى دفع الكرة الأرضية إلى حالة تشبه حالة "الدفيئة الساخنة" التي قد تصبح من بعدها الجهود المبذولة للتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عقيمة ومن دون جدوى، بحسب ما حذرت مجموعة من علماء المناخ الرائدين في هذا المجال. وحذر العلماء أيضاً من أن المسار الحالي والذي سيؤدي حتماً للوصول إلى حالة "الدفيئة الساخنة"، سيزيد من احتمال حصول ‏أضرار ناجمة عن العواصف الساحلية، كما سيقضي على الحيود المرجانية بحلول نهاية القرن الحالي أو حتى قبل ذلك.‏ وحاول العلماء تقييم ما إذا كان من الممكن وقف ارتفاع الحرارة أو ما إذا كانت حرارة الأرض سترتفع 4 درجات إضافية في ‏‏القرن الحالي.‏

The Japan Times

"احتمال قوي" لانعقاد قمة ثانية بين ترامب وكيم قبل أواخر السنة

كشف مصدر مقرّب من الرئاسة في بيونغ يانغ أمام شبكة "سي إن إن" عن ازدياد الزخم من أجل تنظيم قمة ثانية بين الرئيسين ترامب وكيم جونغ أون قبل نهاية هذا العام. وأتى المصدر على ذكر تبادل الرسائل الحاصل بين ترامب وكيم، واعتبر أنه يشكّل إشارة إيجابية، خاصة وأن ترامب تلقّى رسالة ‏من كيم الأسبوع الماضي وطلب من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الرد عليها من خلال الاجتماع الذي سيُعقد السبت ‏ضمن فعاليات مؤتمر رابطة أمم جنوب شرق آسيا أو "آسيان". وقال المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه، إنه رغم عدم تحديد موعد القمة المقبلة والمكان الذي ستُعقد فيه، إلا أنه من شبه المؤكّد أن ‏‏القمة ستنعقد قبل نهاية السنة.‏ من جهة أخرى، نفت الناطقة باسم البيت الأبيض ساره هاكابي تحديد موعد لقمة جديدة بين الرئيسين، إلا أنها قالت إن كل ‏الاحتمالات تبقى مفتوحة للنقاش.‏

the_sydney_morning_herald

الوريثة السياسية لأنغيلا ميركل "قد تعيد فرض" الخدمة الوطنية

تزايدت في الآونة الأخيرة الدعوات من أجل إقامة استفتاء في ألمانيا بعد أن طرحت الوريثة السياسية للمستشارة الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور إمكانية إعادة فرض الخدمة الوطنية في البلاد، وأضافت أن المناقشات متسارعة في هذا الإطار. هذا وأظهرت آخر استطلاعات الرأي في ألمانيا تأييد 55% من الألمان إعادة فرض الخدمة الوطنية، إلا أن الناطق باسم المستشارة الألمانية ميركل قال إن العودة إلى فرض الخدمة العسكرية الإلزامية هو أمر غير وارد. بدلاً من ذلك، برزت دعوات لتخيير الشبان الألمان بين الخدمة العسكرية لمدة عام أو المشاركة في نوع من الخدمات الاجتماعية. ‏وكانت ألمانيا قد أنهت التجنيد الإلزامي في العام 2011 لصالح العمل على جعل الجيش الألماني أكثر احترافاً، إلا أن وزارة الدفاع ‏لاقت صعوبات في تطويع جنود إضافيين خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى التفكير من جديد بالتجنيد ‏الذي يمكن أن يشمل مواطنين من بلدان أوروبية أخرى للتعويض عن النقص في عديد الجنود.‏

روسيا اليوم

مدفيديف: قدرات الناتو العسكرية بما فيها النووية موجهة ضد روسيا

قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، إن توسّع حلف الناتو باتجاه الشرق واقترابه من حدود روسيا يُعتبر مصدر قلق، مضيفاً أن الحلف بقدراته العسكرية بما فيها النووية يستهدف روسيا. وصرّح ميدفيديف في حوار صحفي أجرته معه صحيفة "كوميرسانت" الروسية الشهيرة بأن حلف شمال الأطلسي يسعى إلى استقطاب دول جديدة في إطاره، وقال: "لا يمكننا أن نتعامل مع هذا الأمر وكأنه لا يعنينا، فلم يلغِ أحد التوازن النووي في العالم، ولم يلغِ أحد حقيقة أنه بالنسبة إلى القادة العسكريين من المهم فهم العلاقة النسبية بين القوى الاستراتيجية النووية". وتابع رئيس الحكومة الروسي قائلاً:" بغض النظر عن رأي زملائنا في هذا الحلف، فدول الناتو تعتبر روسيا الاتحادية خصماً محتملاً لها. وأصبح واضحاً للقاصي والداني أن قدرات الناتو، بما فيها الثالوث النووي، موجّه ضد روسيا الاتحادية". وختم ميدفيديف حديثه في هذه الجزئية من الحوار الصحفي مع "كوميرسانت" بالقول، إن توسع الناتو نحو الشرق ‏ يشكل ‏بلا أدنى شك تهديداً وتحدياً لروسيا.