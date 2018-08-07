الوكالة الوطنية للإعلام

باسيل استقبل سفيري ايران وقطر، وإرسلان: "لا أطالب بالمحاصصة في الحكومة بل بالتمثيل والعقدة هي لدى من يطالب بمبدأ الاحتكار".

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان الذي قال على الاثر: "اللقاء مع الوزير باسيل جاء في ظل التوترات وفرض الشروط والشروط المضادة التي توضع في إطار تأليف الحكومة والعراقيل والتي لا يمكن ان يحتملها البلد سواء كان ذلك سياسيا او اقتصاديا او ماليا او اجتماعيا، فيما يتناول البعض موضوع الحكومة بخفة وكأن تأليفها اصبح مرادفا للحصص باعتراف القوى السياسية التي تعرقل هذا الموضوع، وكأنه أصبح حلالا".

وكالة الأناضول

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإعادة فرض عدد من العقوبات ضد إيران

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أمرا تنفيذيا من شأنه إعادة فرض عدد من العقوبات ضد إيران، بعد مرور 3 أشهر على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. وقال ترامب في بيان، إن سياسة الولايات المتحدة هي "فرض أقصى ضغط اقتصادي على البلاد (إيران)"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية. وأضاف البيان، أن ترامب مستمر في رأيه أن "الاتفاق الدولي (مع إيران) عام 2015 والخاص بتجميد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، كان صفقة مروعة أحادية الجانب".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

فيننشال اكسبرس: إضعاف العلاقات مع ايران سيكلف الهند الكثير

في معرض اشارتها إلى سياسات الهند حيال العقوبات التي فرضتها اميركا سابقا على ايران قالت صحيفة 'فيننشال اكسبرس' الهندية ان الوضع قد تغير اليوم وان اضعاف العلاقات مع ايران سيكلف الهند الكثير استراتيجيا واقتصاديا. وأشارت فيننشال اكسبرس الى انسحاب اميركا من الاتفاق النووي وقالت 'لو كان طلب واشنطن من نيودلهي بشأن وقف استيراد النفط من إيران شرعيا أو يحظى بشئ من الدعم الدولي لكانت الهند تواجه مشاكل وتحديات كبرى في مخالفته لكن الظروف قد تغيرت الآن.