الشرق الأوسط

6/8/2018

ترامب: نمو الإقتصاد الأميركي مذهل وسياساتنا مع الصين تؤتي ثمارها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ان الناتج المحلي الإجمالي لبلاده ينمو نمواً كبيراً ويسير في الإتجاه الصحيح، مدافعاً عن سياسته المثيرة للجدل بفرض رسوم جمركية ضد الصين وبلدان أخرى، وقال إن هذه الإجراءات التجارية تؤتي ثمارها بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعاً، وأنها جلبت بكين إلى طاولة المفاوضات... بينما تؤكد الصين على الجانب الآخر أن دوافعها الإنتقامية مبررة، مشيرة إلى ان اقتصادها قوي بشهادة العالم. ونقلت إحدى صحف الأميركية عن ترمب قوله في حشد في ولاية أوهايو الأميركية، إن الإقتصاد الأميركي سوف ينمو بمعدلات نمو غير مسبوقة نتيجة لسياساته التجارية، واصفاً النمو الاقتصادي الأميركي الأخير بـ "الأمر المذهل". وحول سياساته المثيرة للجدل بفرض رسوم جمركية ضد الصين وبلدان أخرى، قال إن هذه الإجراءات التجارية تؤتي ثمارها، مؤكدًا أن سياساته جلبت بكين إلى طاولة المفاوضات، وتوقع أن سوق الولايات المتحدة سوف يحقق أرباحاً بشكل كبير بعد إعادة التفاوض على صفقات التجارة الفظيعة.

6/8/2018

توقعات بزيادة تدهور الليرة التركية وإحجام الصين عن التمويل

توقع خبراء اقتصاديون مزيداً من الإنهيار لليرة التركية في الوقت الذي جدد فيه الرئيس رجب طيب إردوغان مناشدته للمواطنين تحويل مدخراتهم من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والذهب إلى الليرة لرفع قيمتها، بعد تدهورها إلى أدنى مستوى على خلفية العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد وزيري العدل والداخلية التركيين. ورأى الخبراء ان إردوغان يدرك نقاط ضعف اقتصاد بلاده المعتمد على النقد الأجنبي، في الوقت الذي لم تتضح فيه الإجراءات التي سيتخذها لمواجهة الغضب الأميركي بعد الرد بالمثل بعقوبات مماثلة بحقَ وزيري العدل والداخلية الأميركيين. وخسرت الليرة أكثر من 25% من قيمتها حتى قبل عقوبات ترمب الأخيرة، وعانت على الإقتراض بالدولار الأميركي لسداد ديونها، كما خرج التضخم عن السيطرة وارتفع إلى حدود 16% في تموز الماضي على أساس سنوي. ويتوقع الخبراء أن تواجه تركيا مزيداً من العقوبات الأميركية المباشرة إذا لم تفرج عن براسون، وأن تتبع الولايات المتحدة النهج نفسه الذي اتبعته مع روسيا بوضع كبار رجال الصناعة الداعمين لإردوغان في القائمة السوداء، وأن تستهدف العقوبات بعض ممولي المشروعات الضخمة التي وعد بها إردوغان، والتي تتكلف أكثر من 200 مليار دولار على هيئة استثمارات.

7/8/2018

عزوف قوي من المستثمرين عن تجارة المعادن الأولية

يشهد هذا العام موجة هروب جماعية للمستثمرين من قطاعي المعادن الصناعية والأولية. ويثير ذلك حالة من القلق والترقب في أوساط المراقبين لهذه الأسواق، فلا شيء يدخل الطمأنينة في قلوب المستثمرين الألمان والأجانب في الوقت الراهن، لا سيما أولئك الغارقين في تجارة المعادن منذ أعوام طويلة. ويقول خبير تجارة المعادن في مصرف "كوميرس بنك"، إن أسعار النحاس، وهو من بين أهم المعادن غير الحديدية، أصبحت تتهاوى من دون توقف خلال الفترة الأخيرة. ويتم تداولها دون ستة آلاف دولار للطن، وهذه عتبة نفسية حادة من شأنها إبعاد المستثمرين والتجار عن هذه المعدن. ويشبه الخبير ما يجري مع النحاس بلعبة الــ "بوكر"، إذ إنه قبل شهر وصل سعر هذا المعدن إلى أعلى سقف في أربعة أعوام بفضل دعم صناديق التحوط له. وما أن أدارت الأخيرة ظهرها له حتى هبط السعر بصورة مدوية، ولا توجد مؤشرات على انتعاشه لغاية آخر فصل الصيف. وبما أن النحاس أحد المؤشرات على الحالة الصحية للإقتصاد العالمي، يرى الخبير أن هبوطه مؤشر على مستقبل غير مطمئن للأسواق الدولية.