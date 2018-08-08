TL

موقفان بارزان هذا اليوم، الأول خارجي يتمثل بانضمام روسيا إلى إيران في المواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية ورفض العقوبات والتمسّك بالاتفاق النووي. والثاني محلي يتصل بالجمود المستحكم بعملية تشكيل الحكومة الجديدة والذي قال فيه الرئيس سعد الحريري إن المشكلة ليست عنده وإنما عند الأطراف المتمترسة خلف جدران مطالبها الصعبة.

المنار

حكومياً لا ولادة ممكنة في الأفق، بل إجهاض منظم للآمال التي تحدثت عن قرب التأليف، واستحالت اليوم تصريحات أنه لا زال هناك إمكانية للتأليف... وبات الحديث عن اعتقال سياسي للبنان، شبيه بذاك الاعتقال الذي طال الرئيس المكلّف ذات تشرين في الرياض، وإذا تطلب الأمر أي عملية سياسية دبلوماسية أو شعبية لفك أسر لبنان من الاعتقال السياسي فلن نتأخر قال رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل...

nbn

جفاف قاتل يضرب ملف تأليف الحكومة بحيث يبدو وكأنه من الكماليات وليس الضروريات، لا حراك ولا مواعيد ولا لقاءات على نية التأليف والبرودة سائدة بين المقرّات المعنية قبل غيرها بهذه المهمة. البعض يعزو الكسل الحكومي إلى عوامل داخلية والبعض الآخر إلى تدخلات خفيّة خارجيّة. صباحاً معلومات صحفية أشارت إلى وساطة طلب الرئيس المكلّف من فرنسا القيام بها لدى السعودية لتسهيل تشكيل الحكومة وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى باريس وظهراً نفي صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري الذي رأى أن المملكة لا تتدخل ولم تتدخل في هذا الشأن اللبناني الداخلي المحض.

mtv

الأمور تزداد تعقيداً حكومياً فما كان يقال في المجالس الخاصة بدأ يتردد علناً وإعلامياً الأمر الذي يزيد عملية تشكيل الحكومة صعوبة. حزب الله الصامت نسبياً في معركة التشكيل والمحجم كلياً حتى الآن عن القيام بأي مبادرة لتذليل العقد أعلنت مصادره لوكالة الأنباء المركزية أنه يشتم رائحة تدخل من قبل السعودية تحول دون تشكيل الحكومة، كما حمّل الحزب الرئيس الحريري مسؤولية عدم التشكيل.

NTV

في وقت بات فيه العهد كلّه على كف تأليف والتفكك السياسي يتهدد البلد بمزيد من الشلل فإن الاحتباس الكهربائي دفع وزراء الداخلية والطاقة والاقتصاد إلى مؤتمر صحافي مشترك أعلنوا فيه تركيب عدّادات للمولّدات لكي يقوم المواطن بدفع ما يقوم بصرفه فقط بحسب ما قال وزير الطاقة. خطوة قد تشكّل راحة جيب للمواطن لكنها في الوقت نفسه سيف ذو حدين فبهذا القرار يبدو كأن وزراء العدادات أقرّوا بأن وعود تأمين الكهرباء باتت أزْمة مستعصية على الحل أما وزير الاقتصاد فبرّر الأمر بمنع الغش من قبل أصحاب المولّدات.

المستقبل

أنا الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، وأتحدث مع كل الأفرقاء، ولدي كل المطالب، يرمون علي مسؤولية التأخير، في حين أن كل طرف يتمترس وراء مواقفه ومطالبه، أنا أريد أن أشكّل حكومة وفاق وطني وعلى الجميع التضحية من أجل مصلحة البلد ولا يوجد خطر على مقررات مؤتمر سيدر. بهذه العبارات اختصر الرئيس سعد الحريري مسار الاتصالات القائمة لتأليف الحكومة.

OTV

اليوم 7 آب. وبعد غد 9 آب. يومان، يختصران تاريخاً من النضال في سبيل هدف واحد: الحرية.

والحرية، من حيث المبدأ، قيمة إنسانية ووطنية، لا تميّز بين فرد وفرد، ولا تعني فرداً أو حزباً أو جماعة، على حساب فرد آخر، أو حزب آخر، أو جماعة أخرى.

وعندما كان الناشطون يصرخون "حرية سيادة استقلال"، في 7 و 9 آب، وفي كل محطة نضالية أخرى، كانوا يرفعون الصوت باسم كل الناس: باسمهم هم طبعاً، لكن أيضاً باسم الصامتين، والخصوم.

LBC

تخوض الدولة معركة حقيقية في مواجهة احتكار أصحاب المولّدات الكهربائية. المواجهة مبدئياً بين الدولة ودويلة المولّدات هي غير مرتبطة لا بالسياسة ولا بالطائفية ولا بالمذهبية، والأيام المقبلة ستؤكّد هذه الفرضية أو تنسفها. إمكانية فشل الدولة في هذا الموضوع ممنوعة لا سيما وأن ما حصل في الداخلية تم بالتنسيق بين الوزراء الثلاثة والرئيسان عون والحريري وجاء بعد ابتزاز أصحاب المولّدات للمواطنين عبر تهديدهم بقطع الكهرباء عنهم.

الميادين

أكّدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة​ الأمنية ​فيديريكا موغريني​، أن "الاتحاد يشجّع زيادة التجارة مع ​إيران​".

الجزيرة

أعلنت ​منظمة حظر الأسلحة الكيميائية​، في بيان لها، أن "سلطات ​بريطانيا​ طلبت منها تمديد مساعدتها لها في التحقيق في مقتل امرأة بريطانية يُشتبه بتعرّضها لغاز الأعصاب نوفيتشوك".

العربية

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أنه "رصد الجانب الروسي في لجنة ​الهدنة​ الروسية التركية في ​سوريا​، 12 انتهاكاً لوقف ​إطلاق النار​، بينما رصد الجانب التركي انتهاكين اثنين خلال 24 ساعة".