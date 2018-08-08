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لبنان الحر
أكّد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، في بيان له، أنه "من أساسيات وضروريات العمل الحد من الهدر والفساد.
صوت لبنان
ذكّر عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، "أنّنا حذّرنا قبل الانتخابات النيابية من أنّ سيطرة فريق سياسي على فريق آخر سيوصل إلى عدم التوازن في مجلس النواب.
radio orient
نفى رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري "أن تكون هناك محاولة لتطويق العهد"، مؤكّداً أن "هناك دفعاً دولياً من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة والمباشرة بالبرنامج الإنقاذي لمؤتمر سيدر.
اذاعة النور
أكّد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم أن "التأليف الحكومي ما زال يدور في دائرته اللاطبيعية، حيث لا تقدم واضح حتى الآن بل كل القوى ما زالت على مواقفها.
صوت المدى
أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن أمله في "أن يشكّل استقرار لبنان عاملاً مطمئناً للمنتشرين اللبنانيين في دول الاغتراب "لكي يعودوا بصورة نهائية إلى لبنان".