لبنان الحر

أكّد وزير الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​نقولا تويني​، في بيان له، أنه "من أساسيات وضروريات العمل الحد من الهدر والفساد.

صوت لبنان

ذكّر عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، "أنّنا حذّرنا قبل ​الانتخابات النيابية​ من أنّ سيطرة فريق سياسي على فريق آخر سيوصل إلى عدم التوازن في مجلس النواب.

radio orient

نفى رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​سعد الحريري​ "أن تكون هناك محاولة لتطويق العهد"، مؤكّداً أن "هناك دفعاً دولياً من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة​ والمباشرة بالبرنامج الإنقاذي لمؤتمر سيدر.

اذاعة النور

أكّد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​قاسم هاشم​ أن "التأليف الحكومي ما زال يدور في دائرته اللاطبيعية، حيث لا تقدم واضح حتى الآن بل كل القوى ما زالت على مواقفها.

صوت المدى

أعرب رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ عن أمله في "أن يشكّل استقرار ​لبنان​ عاملاً مطمئناً للمنتشرين اللبنانيين في دول الاغتراب "لكي يعودوا بصورة نهائية إلى لبنان".