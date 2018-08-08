النهار/ سركيس نعوم

أكّد أن الرئيس المكلّف سعد الحريري لن يعتذر عن تأليف حكومته الثانية في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشيراً إلى أن الحل هو في إسقاط الحكومة في مجلس النواب من خلال طرح الثقة بها بعد تأليفها.

النهار/ روزانا بو منصف

قالت إن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن سباق رئاسي يتقدم فيه الوزير جبران باسيل جاء مفاجئاً بالنسبة إلى مهتمين من خارج لبنان فيما لا يزال الرئيس عون في الجزء الأول من ولايته الدستورية.

الأخبار/ هيام القصيفي

قالت إن كل المؤشرات توحي بأن الحكومة مؤجّلة إلى إشعار آخر بين العقوبات الأميركية وتشدّد كل من طهران والرياض. ولا يمكن الكلام حالياً عن مفاوضات جدية لخرق جدار أزمة التأليف وأوضحت أن لبنان يتقدم عند السعودية على غيره من ساحات فيأتي الرد على إيران وحلفائها بالمراوحة الحكومية.

الديار/ عيسى بوعيسى

أشار إلى عدم ارتياح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمراوغة القاتلة في عملية تأليف الحكومة خصوصاً أنه يعوّل على معالجة قضايا ملحّة في البلاد، ولا يمكنه الانتظار إلى ما لا نهاية. وقال إن الرئيس عون لديه مخارج يعمل عليها منذ فترة وهو يبرع بتحضير البدائل منذ أن كان قائداً للجيش وهو مصمم على ما أكده أكثر من مرة بالنسبة إلى احترام قواعد ونتائج الانتخابات ولا رجوع عن هذا الموقف.

الديار/ كمال ذبيان

اعتبر أن ولادة الحكومة دخلت في الحسابات الخارجية ومنها عدم معاداة النظام السوري. وأشار إلى أنه لا موعد قريب لتشكيلها وسط تباين حول المعايير بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

الأنوار / رفيق خوري

رأى أن الكل يعرف بأن لبنان في حاجة إلى حكومة متوازنة قادرة على إدارة موقفه وموقعه في مرحلة عدم اليقين حول ما تنتهي إليه الصراعات الإقليمية والدولية التي أضيف اليها الصراع المتجدد بين أميركا وإيران. وأوضح أن مهام الحكومة سد أبواب الأخطار على لبنان وتوسيع نوافذ الفرص المفتوحة أمامه منذ مؤتمر "سيدر" فضلاً عن المهام الداخلية الملحّة.

اللواء/ حسين زلغوط

أشار إلى أن الحكومة العتيدة في غيبوبة وإمكانية إنعاشها داخلياً شبه معدومة. وقال نقلاً عن مصدر وزاري إن رحلة تأليف حكومة الرئيس تمام سلام استغرقت أكثر من عشرة أشهر بينما لم يمضِ على تكليف الرئيس سعد الحريري الشهران ونصف الشهر فلمَ الاستعجال؟ وأكّد أن العقد لا زالت في المربّع الأول والرئيس المكلف لا يزال محاصراً بالمطالب القاسية.