The Guardian

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تدعو الشركات إلى تحدي قرار ترامب بشأن إيران

ينطلق الاتحاد الأوروبي في مسار تصادمي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أن دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغريني الأوروبيين والشركات الأوروبية إلى زيادة التعامل مع إيران تحدياً للتصريحات العدائية التي أطلقها الرئيس الأميركي.

وكان ترامب قد تعهدّ بحظر دخول من يتاجرون مع إيران إلى الأسواق الأميركية فيما ضاعف الاتحاد الأوروبي الجهود لإنقاذ ‏الاتفاقية النووية مع إيران عبر تشجيع الشركات الأوروبية على تجاهل تهديدات البيت الأبيض. ‏

وقالت موغريني إن بروكسل لن تدع الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015 تموت وحثت الأوروبيين على اتخاذ قراراتهم الخاصة ‏‏في مجال الاستثمار. ‏

هذه المواجهة الجديدة تخاطر بزعزعة الاستقرار عبر الأطلسي بعد أسابيع قليلة على نجاح رئيس المفوضية الأوروبية جان ‏‏‏كلود يانكر بتهدئة المخاوف بعد زيارته البيت الأبيض ونزعه فتيل حرب تجارية كبرى بين أوروبا والولايات المتحدة.

The Guardian

تغريدة تبعها تجميد للعلاقات التجارية: الخلاف الأخير يظهر أن المملكة العربية السعودية تؤكّد قواعد جديدة

بدأ الخلاف الدبلوماسي الأخير بين المملكة العربية المتحدة وكندا بعد تغريدة للسفيرة الكندية على تويتر حيث دافعت عن ناشطة حقوقية سعودية تم اعتقالها، تبعها قرار بطرد السفيرة وتجميد الرحلات السعودية إلى كندا وتجميد الاتفاقيات التجارية بين الطرفين.

إلا أن المحللين والمسؤولين الإقليميين يقولون إن سلوك الرياض لا علاقة له بكندا بل المقصود من خلاله إرسال رسائل أكبر ‏إلى الحكومات الغربية مفادها أن أي انتقاد للسياسات الداخلية للمملكة أمر غير مقبول. ‏

ومن المعلوم أن انتقادات كهذه كانت تحصل قبلاً إلا أنها كانت تُعالج بطرق دبلوماسية وخلف الأبواب المغلقة في الرياض، ولكن ‏‏مع توجّه السفيرة الكندية إلى ديارها بدأ الدبلوماسيون الغربيون في السعودية يشعرون أن القيادة الجديدة للمملكة تريد تأكيد وجود ‏‏مجموعة من القواعد الجديدة في اللعبة الإقليمية، خاصة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعمل لإبراز قوة المملكة وقد دأب على إغضاب الحلفاء والتسبب بخلافات من دون أن يضع خطط متابعة لأهدافه.

وقد تشجعت الإدارة السعودية الجديدة لاختيار هذا المسار بعد أن أدركت أن إدارة الرئيس ترامب لا توجّه الانتقادات للحلفاء حول ‏أمور تتعلّق بالحفاظ على حقوق الإنسان. ‏

روسيا اليوم

جورجيا: بومبيو أكد لنا دعم واشنطن لوحدة أراضينا

أعلنت تبليسي أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكّد للرئيس الجورجي غيورغي مارغويلاشفيلي، دعم واشنطن القوي لوحدة أراضي جورجيا في حدود الدولة المعترف بها دولياً.

وقال المكتب الصحفي للرئاسة الجورجية: "خلال محادثة هاتفية مع الرئيس مارغويلاشفيلي، أعرب مايك بومبيو عن دعمه القوي لسيادة جورجيا وسلامة أراضيها، ودعم التطور الديمقراطي للبلاد وتنفيذ الإصلاحات".

كما ذكر أن الرئيس الجورجي شكر بومبيو على "الدعم الذي تقدمه الإدارة الأميركية لجورجيا".

وتتعاون جورجيا مع الولايات المتحدة منذ عام 1992 في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة، ومنذ أواخر التسعينيات في مجالي الدفاع والأمن.

وفي كانون الثاني 2009، اعتمد ميثاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في واشنطن، والذي ينص على التعاون في مجالات الأمن والدفاع والتجارة والاقتصاد والثقافة والمجال الإنساني.

ووقع البلدان في يوليو 2016 في العاصمة تبليسي مذكرة تفاهم حول تعميق الشراكة في مجال الدفاع والأمن. وفي نهاية حزيران الماضي، وصف رئيس الوزراء الجورجي الجديد ماموكا باختادزه الولايات المتحدة بالشريك الاستراتيجي الرئيسي لجورجيا.