وكالة الأناضول

السفارة الأمريكية في أنقرة: الولايات المتحدة ما تزال صديقة قوية وحليفة لتركيا

قالت السفارة الأمريكية لدى أنقرة إنه رغم التوترات الحالية (بين أنقرة ووشنطن) فأن الولايات المتحدة ما تزال صديقة قوية وحليفة لتركيا. جاء ذلك في تغريدة على حساب السفارة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء. وأضافت السفارة إن بلدينا لديهما اتصال اقتصادي حيوي". وتابعت :"إن الأنباء التي وردت في وسائل إعلام تركية حول توقع مسؤول أمريكي بإرتفاع الدولار ليعادل 7 ليرات تركية، يعد ملفقا ولا أساس له من الصحة، ويدعوا إلى الانزعاج. والأسبوع الماضي، قال ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، إن الولايات المتحدة ستبدأ بفرض عقوبات واسعة ضد تركيا، بسبب خضوع القس الأمريكي أندرو برانسون، للمحاكمة في تركيا بتهم التجسس ودعم الإرهاب.

وكالة أنباء رويترز

بريطانيا تحث على ضبط النفس في خلاف بين السعودية وكندا

حثت بريطانيا كندا والسعودية يوم الثلاثاء على ضبط النفس وسط خلاف دبلوماسي نجم عن تصريحات صدرت عن كندا وأبدت فيها قلقها بشأن احتجاز نشطاء في السعودية. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية إن كلا من كندا والسعودية شريك وثيق للمملكة المتحدة ونحث على ضبط النفس في الموقف الحالي. المملكة المتحدة مؤيد قوي لحقوق الإنسان. ونبدي قلقنا بشكل منتظم للحكومة السعودية بشأن قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك احتجاز مدافعين عن حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدفاع الروسية تتسلم 3 صواريخ "أنغارا" من الفئة الثقيلة

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن مركز خرونيتشيف لتصنيع الصواريخ الفضائية يقوم، في إطار العقد الحكومي مع وزارة الدفاع، بتصنيع ثلاثة صواريخ "أنغارا" من الفئة الثقيلة وصاروخين من الفئة الخفيفة. وقال شويغو خلال اجتماع أجراه مع القادة والمسؤولين العسكريين عن طريق الفيديو اليوم الثلاثاء 7 آب في عام 2014 استكملنا بنجاح تجارب التحليق، التي جرت في ميدان بليسيتشك لإطلاق الصواريخ الفضائية، التي خضعت لها منظومة صاروخية فضائية، وذلك بالإضافة إلى الإطلاقات الأولى لصواريخ "أنغارا" من الفئتين الثقيلة والخفيفة. وأفاد رئيس مؤسسة روس كوسموس، دميتري روغوزين، مؤخرا، بأن عملية تصنيع صواريخ "أنغارا" الجديدة للنقل، ستبدأ في حدود عامي 2024-2023.