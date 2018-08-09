"معهد أبحاث السياسة الخارجية": انتقد سلوك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قمة حلف الناتو. واتهمه بتقويض "النظام الأمني الدولي" الذي رعت إنشاءه الولايات المتحدة الأميركية عقب الحرب العالمية الثانية.

"مؤسسة هاريتاج": شددت على وجوب عدم إهمال طبيعة العلاقة التي تربط واشنطن مع مسقط، نظراً لجملة اعتبارات أبرزها موقعها الاستراتيجي وتطابق الرؤى بينهما في عدد من التحديات في الشرق الأوسط.

"معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى": أشار إلى أن فترة زمنية طويلة نسبياً انقضت على تهديد الرئيس ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران منذ الأيام الأولى لولاية الرئاسة وبين الخطوة الفعلية بالانسحاب، وفرّت لإيران مدى كاف لمناقشة تداعيات ما سيترتب عليها.

"صندوق مارشال الألماني": حذر من طبيعة العلاقة التي تربط حلف الناتو بتركيا. ودعا إلى إعادة إحياء مشاركة تركيا والاتحاد الأوروبي، لا سيما وأن التوترات الراهنة بين تركيا والدول الغربية لا ينبغي استخدامها كمطية للطلاق الاستراتيجي.