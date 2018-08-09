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خرق لجمود عملية التشكيل الحكومي متوقع في الثماني والأربعين ساعة المقبلة، وأوساط القصر الجمهوري ترفض الربط بين موضوع التشكيل وموضوع الكلام على العمل من أجل أن يكون الوزير جبران باسيل الرئيس المقبل.

المنار

لعل المشهد الذي تركته شاحنة بشامون اليوم وهي تجتاح السيارات والبشر مخلفة خراباً وضحايا وخسائر مادية أبلغ تعبير عن حالة اللبناني.. فالأزمات على أصنافها تجتاح المواطن لتتركه مهشم المعنويات والقدرات تحت محدلة الفقر والعوز ومعضلات انقطاع الكهرباء وتلوث المياه والهواء، والأخطر من ذلك تلوث وفساد بعض القيمين على رقاب العباد. وما يزيد الطين بلة أن قطار تأليف الحكومة خرج عن سكته حاملاً مقطورات الدولة إلى المجهول. فالبعض يستهوي مشي السلحفاة في جهود التشكيل، ويلقي تهم التعطيل على الآخرين.

nbn

عقد التأليف الحكومي ما زالت على حالها هي هي وتتعلق بالحصص والأحجام، فيما المطلوب واحد هو الإسراع في التشكيل بسبب الوضع المعيشي والاقتصادي الضاغطين وموجبات إطلاق عجلة الدولة وتفعيلها، لأنه بحسب رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري إذا دخل الفقر من النافذة خرج الإيمان من الباب. رئيس المجلس رأى خلال لقاء الأربعاء أن التدخل الخارجي اذا ما وجد فإنه بسبب استجراره من الداخل.

mtv

التاليف متوقف لكن التحليلات وتشخيص الأسباب الحقيقية للأزمة لا تتوقف، وفي ما يجنح البعض وفي مقدمهم الرئيس بري إلى تحميل العائق المحلي معظم المسؤولية معتبراً العامل الخارجي إن وجد يكون نتيجة استجراره من الداخل، يتهم فريق الثامن من آذار العامل الخارجي السعودي - الأميركي تحديداً بمنع التأليف.

NTV

شاحنة الموت السريع تجتاح شارعاً عاماً في بشامون فتجرف معها رتل سيارات وثماني عشرة ضحية، وإذا كان السائق قد فقد السيطرة عليها بعد عطل أصاب مكابحها فأين قانون تنظيم سير الشاحنات السارحة بين الناس في ساعات الذروة ومن يشرف على ضمان أهليتها لوضعها في السير بلا حسيب ولا رقيب.

المستقبل

تشكيل الحكومة موضع اتصالات ودعوات لتسريع التأليف لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة، بعدما جزم الرئيس المكلف أن العقد داخلية لا عربية ولا غربية، وأنه ضحى كثيراً، وعلى الأفرقاء أن يتواضعوا لمصلحة البلد.

OTV

رئيس الجمهورية قرر أن ينتحر سياسياً، وأن يضع حداً لعهده الذي لا يزال في بدايته، منذ الآن. حقاً، ثمة في بعض الدوائر الإعلامية والسياسية المعروفة، من يريد للبنانيين أن يصدقوا هذا الكلام، بعد أن يقتنعوا بأن رأس الدولة قرر عرقلة تشكيل الحكومة، تسهيلاً لانتخاب الوزير جبران باسيل رئيساً مقبلاً للبلاد، وأن الأخير بدأ حملة لتسويق نفسه في الخارج قبل الداخل.

LBC

الكل يدور في حلقة الفراغ الحكومي والكل يحمل الكل مسؤولية التأخر في التأليف في ما لا أحداً من اللبنانيين يعرف حقيقة ما يجري، القصة انطلقت مع العقد الثلاث أي الدرزية والمسيحية والسنية، ثم جاء دور التدخل الخارجي ثم بثت أجواء إيجابية لتزول من دون أي مبرر، ثم تصاعد الحديث عن ضرورة الالتزام بوحدة المعايير ليبرز أخيراً ربط تأخر التأليف بفتح معركة الانتخابات الرئاسية باكراً.

الميادين

أكّد وزير ​الخارجية السعودية​ ​عادل الجبير​ أنّ "المواطنين السعوديين في كندا يحظون برعاية واهتمام كبيرين من ملك السعودية ​سلمان بن عبد العزيز آل سعود​ وولي عهده الأمير ​محمد بن سلمان​ بن عبد العزيز، حيث جاءت التوجيهات لمتابعة شؤونهم بعد الإجراءات الّتي اتخذتها السعودية تجاه كندا".

الجزيرة

أكّد وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​، أنّ "مصادر القرار في البلاد تصرّفت بحكمة، إذ إنّ العالم يعترف بأنّ السياسة الخارجية الّتي انتهجتها إيران خلال السنوات الأخيرة، جعلت ​الولايات المتحدة الأميركية​ تواجه طريقاً مسدوداً في علاقاتها الدولية".

العربية

دعت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ ​هيذر نويرت​، موسكو إلى "سحب قواتها من منطقتَي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في ​جورجيا​، إلى مواقعها الّتي حدّدها اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2008".