لبنان الحر

اعتبر وزير التربية و​التعليم العالي​ في حكومة تصريف الأعمال ​مروان حمادة​، أنّ تشكيل ​الحكومة​ أضحى تفصيلاً مقارنة مع ما يواجهه البلد اليوم من عقد كثيرة وعناد كبير.

صوت لبنان

أعلن نائب تكتل "​لبنان القوي​" ​أسعد درغام​ أن رئيس الحكومه المكلف ​سعد الحريري​ مدعو اليوم إلى أن يقدم تشكيلته الحكومية وفقاً للدستور.

radio orient

ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​إدي أبي اللمع​، إلى أنّ "الصدمة الإيجابية المنتظرة يجب أن تكون قراراً ونظرة أكثر واقعية لتشكيل الحكومة​. اليوم الحصص الّتي يتّم الكلام عنها من جهة، وعدم الإقرار الصحيح بعدد من القوى الأخرى من جهة ثانية، هو ما يؤخّر التشكيل"، مؤكّداً "وجوب أخذ قرارات سريعة لأنّ الأمور لا تحتمل مزيداً من التعطيل".

اذاعة النور

حذّر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، من المضي في عرقلة مهمّة الرئيس المكلّف ​سعد الحريري​ في ​تشكيل الحكومة​ الجديدة.

صوت المدى

اعتبر عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ ​محمد نصرالله​ أن ​الحكومة​ أصبحت حاجة وطنية ماسة، ولا يجوز تأخير تشكيلها لما لذلك من ضرر كبير على كل الوطن، مشيراً إلى أن توافر إرادة صادقة لدى الجميع بتشكيل الحكومة​ سيلغي أي عوائق خارجية، لافتاً النظر إلى أن ​المجلس النيابي​ بلجانه الفرعية والمشتركة يعمل على قدم وساق.