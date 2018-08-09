"النهار" قالت تركيا إنها مستمرة في شراء الغاز الطبيعي من جارتها الشرقية على رغم العقوبات الأميركية التي دخلت الدفعة الأولى منها حيز التنفيذ الثلاثاء.

"النهار" قالت وزارة الخارجية الصينية إن روابط الصين التجارية مع إيران منفتحة وشفافة ومشروعة وإن بيجبيغ تعارض العقوبات الأحادية الجانب وسياسية الذراع الطويلة.

"النهار" حذر وزير الخارجية الألماني مايكو ماس من أن قرار ترامب إعادة فرض العقوبات على إيران يمكن أن يزيد حال عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

"النهار" أعلنت الولايات المتحدة عزمها على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، بعد أن تأكدت من أن موسكو تقف وراء استخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك في المملكة المتحدة.

"الجمهورية" شدد وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون على أن قدرات الجيش البريطاني لن تتقلص بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.