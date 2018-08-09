"الشرق الأوسط" يحشد التحالف الدولي ضد معاركه في شرق سوريا قرب الحدود العراقية، ويعد لشن عمليات في منطقة هجين التابعة لمحافظة دير الزور، حيث يتحصن أكثر من ألف مقاتل "داعشي".

"المستقبل" أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن مدير مركز البحوث العلمية اللواء في قوات النظام السوري عزيز إسبر الذي قتل السبت الماضي بانفجار عبوة ناسفة، كانت لديه حرية الوصول إلى أعلى المستويات الحكومية في سوريا وإيران.

"الشرق الأوسط" قال المتحدث باسم البنتاغون شون روبنسون إن معركة هجين قد تشكل بنظر التحالف نهاية لـ "داعش" وقد تسفر عن القضاء على التنظيم تماماً.

"الشرق الأوسط" كشف المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء في العراق أن الحكومة أحالت ملفات أكثر من 5 آلاف مسؤول إلى هيئة النزاهة للنظر في قضايا فساد.

"الشرق الأوسط" غادر وفد قيادي رفيع المستوى من حركة "حماس" قطاع غزة صباح أمس إلى القاهرة لإبلاغ المسؤولين المصريين رد الحركة على مقترحات بشأن التهدئة مع إسرائيل.