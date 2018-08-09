النهار/ روزانا بو منصف

أشارت إلى أن الاقتراع الأميركي من أجل ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل شهد تجميداً لافتاً، وكأن الاقتراح يخضع للبيع والشراء في بازار قد يكون بأبعاد داخلية ولكن أيضاً بأبعاد إقليمية. ويصعب أن يجد الكلام على عراقيل داخلية تحسب الصدى الواقعي في ظل إدراك مدى تشرذم الواقع اللبناني وسياسييه وفق ما يظهر عند أي منعطف.

الجمهورية/ جوني منير

رأى أن الواقعية تفرض القول إن حسابات الحكومة تتأثر بالتعقيدات الموجودة. كما أن ولادتها قد تأتي في إطار الومضات الإيجابية التي تظهر في الأفق على أن تكون روسيا وحدها القادرة على تأمين الظروف المطلوبة من خلف الكواليس.

الديار/ إبراهيم ناصر الدين

اعتبر أن الرئيس المكلف سعد الحريري يغازل حزب الله بعد اهتزاز الثقة بمعراب وبعبدا. ووضع كلام الحريري الأخير في خانة محاولة استدراج الحزب للتدخل في حل العقدة التي تعيق تأليف الحكومة.

الأنوار / رفيق خوري

رأى أن قمة التعقيد هي ربط الحكومة بمهام ليست لها وأكبر منها ولا مجال لتحقيقها من دون كلفة هائلة على البلد، حيث الفارق بين إعادة تكوين السلطة وإعادة تشكيل النظام. وهي أيضاً التصرف على أساس أن الحكومة طويلة العمر بما يجعل التأليف لعبة شطرنج تتطلب من اللاعبين التأني وحساب الحركات المتتابعة على رقعة الشطرنج محلياً وإقليمياً ودولياً، كأن الحكومة هي التي ستقود الأحداث، فضلاً من الرهانات المتسرعة على توظيف تطورات في الشرق الأوسط وقطف ثمارها السياسية في لبنان.