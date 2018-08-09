The Guardian

ارتفاع كبير في حجم المساعدات الصينية المقدمة لبلدان في المحيط الهادئ

من المتوقع أن تتقدم الصين على أستراليا للمرة الأولى في مجال تقديم الهبات في منطقة المحيط الهادئ، بعد تعهّدها بتقديم 4 مليارات دولار على شكل مساعدات العام الماضي. وكانت أستراليا تقليدياً المتبرّع الأكثر سخاءً في المنطقة إلا أن الصين تفوقت عليها في هذا المجال في العام 2017، عندما ‏عرضت تقديم مبلغ يفوق الهبات الأسترالية بأربع مرات.‏ وتُكشف هذه المعلومات في فترة تشهد توترات بين أستراليا والصين بسبب المساعي الصينية المتزايدة لزيادة نفوذ الصين في المنطقة، ‏‏وهي توترات تصاعدت لتتحول إلى خلاف دبلوماسي بعد بروز تقارير أشارت إلى أن الصينيين قدموا قروضاً لجزيرة فانواتو ‏‏لكي يكون لجيشهم موطئ قدم هناك.‏

روسيا اليوم

تسريبات تكشف عن مقترحات بومبيو لكوريا الشمالية

كشفت تسريبات نقلها موقع "Vox" الإعلامي الأميركي أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اقترح على كوريا الشمالية خطة بشأن نزع سلاحها النووي، لكن بيونغ يانغ رفضتها مراراً. ونقل الموقع عن مصدرين، قال إنهما مطّلعان على سير المباحثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، أن الخطة كانت تنصّ على تسليم كوريا الشمالية ما بين 60 و70 بالمئة من رؤوسها النووية للولايات المتحدة أو دولة ثالثة، خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر. وأشار المصدران إلى أنه من غير الواضح ما هي التنازلات التي عرضتها الولايات المتحدة مقابل ذلك، إن كانت عرضتها أصلاً، غير تخفيف العقوبات أو شطب كوريا الشمالية من القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب. وذكر المصدران أن بومبيو طرح هذه الخطة مرات عديدة خلال الشهرين الأخيرين، لكن فريق التفاوض لكوريا الشمالية، الذي يقوده نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري كيم يونغ تشول، رفض هذه الخطة. يشار إلى أن كوريا الشمالية لم تكشف عن عدد الرؤوس النووية الموجودة لديها، وقال مصدر لموقع "Vox" في هذا الصدد، أنه كان أحد أهداف المفاوضات مع بيونغ يانغ في المرحلة الحالية إقناع المسؤولين الكوريين بالكشف عنها، فيما تشير تقديرات الخبراء الأميركيين إلى أن كوريا الشمالية تمتلك نحو 65 رأساً نووياً. وكان مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جون بولتون قد أعرب عن عدم رضاه عن سير تنفيذ ما اتفق عليه الرئيس دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال القمة في سنغافورة يوم 12 حزيران الماضي. وتشير تقارير إعلامية إلى تعثر المفاوضات الأميركية – الكورية الشمالية حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة.