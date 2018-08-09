وكالة الأناضول

مسؤول أمريكي: صفقة القرن ستكون تفصيلية

قال مسؤول أمريكي، إن خطة السلام الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة بـ"صفقة القرن"، ستكون تفصيلي، ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الكتروني، عن المسؤول في البيت الأبيض، الذي لم تذكر أسمه، قوله إن الخطة مفصلة إلى حد ما، ومطولة، وأضاف المسؤول الأمريكي: عند قراءة الخطة، فإن منظمة التحرير الفلسطينية لن تكون سعيدة في بعض الصفحات، وسعيدة في صفحات أخرى، مثلما سيكون الإسرائيليون راضون عن بعض الصفحات وغير مرتاحين في صفحات أخر.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو: بوتين تلقى رسالة من ترامب عبر القنوات الدبلوماسية

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه تم تسليم رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجانب الروسي عبر القنوات الدبلوماسية، مشيراً إلى أنه لم يتم الإطلاع عليها بعد.