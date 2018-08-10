أرسنال يمدّد عقد نجمه النيجيري إووبي

أعلن نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم أن لاعبه الدولي النيجيري أليكس إووبي مدّد عقده لفترة طويلة الأمد.

إنسحاب سيرينا وليامس من دورة مونتريال

أعلنت النجمة الأميركية سيرينا وليامس انسحابها من دورة مونتريال الكندية، إحدى دورات البرميير الخمس في كرة المضرب المقررة الأسبوع المقبل، مشيرة إلى "أسباب شخصية"، بحسب ما ذكر المنظمون.

أول إنتصار لـ "نوخيل" مع حصد سان جيرمان كـأس السوبر الفرنسية

بدأ المدرب توماس نوخيل مشواره الرسمي مع باريس سان جيرمان بتحقيق الفوز الأول في الإنتصار 4- صفر على موناكو ليحصد كأس السوبر الفرنسية لكرة القدم باستاد شينتش يونيفرسياد سبورتس سنتر في الصين.

اللواء 7 / 8 / 2018

بوغبا نحو برشلونة..

ذكرت تقارير صحيفة إيطالية، أن نادي برشلونة الإسباني توصّل لاتفاق مبدئي مع الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي، لانتقاله إلى النادي الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفي الحالي. ووفقاً لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن برشلونة اتفق مع بوغبا على البنود الشخصية لحسم الصفقة. بوغبا، يعمل مع برشلونة لحسم الصفقة على أن يدفع برشلونة 110 ملايين يورو لمانشستر يونايتد.

حلية لخطف مودريتش...

يضغط إنتر ميلان، في الفترة الحالية لضم الكرواتي لوكا مودريتش من ريال مدريد، هذا الصيف.

الأنوار 9 / 8 / 2018

الروسية كولسنيشينكو تواصل سيطرتها على مناسات السباحة الايقاعية

أكملت سفيتلانا كولسنيشينكو هيمنتها على منافسات السباحة الايقاعية ببطولة أوروبا ضمن بطولة قارية مجمعة جديدة في غلاسكو بعد أن ضاعفت رصيدها من الميداليات الذهبية من اثنتين إلى أربع ميداليات. ونجحت الروسية كولسنيشينكو (24 عاماً) في تكرار انجازها الرباعي في بطولة العالم ببودابست العام الماضي بعدما حصدت لقبي الأداء الحر للفردي والثنائي.

وفاة العداء الكيني بيت بحادث سير

أعلن مصدر في الشرطة الكينية، وفاة العداء الكيني نيكولاس بيت، 28 عاماً، بطل العالم في سباق 400م حواجز في بكين 2015، إثر تعرضه لحادث سير في غرب البلاد. ووقع الحادث عندما اصطدمت سيارته بكتلة وتدحرجت. وقد لقي حتفه على الفور.