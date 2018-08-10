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أنجزت قاطرة التشكيل الحكومي لكن المقطورة قيد التجهيز. فالرئيس المكلف سعد الحريري أعلن من عين التينة أنه طلب من الرئيس بري المساعدة. وأشار إلى أن لا شيء يمنع اللقاءات مع رئيس الجمهورية. وكشف أنه سيلتقي الوزير جبران باسيل، وسيلتقيه بعد قليل. وأوضح الحريري أن العمل منصب على تحديد عدد الوزراء وتوزيع الحصص.

المنار

مشهدان توأمان، في فلسطين.. غزة، وفي اليمن.. في الأول: أم، رضيعة، وجنين.. شهداء في غارات العدوان الصهيوني. في الثاني: عشرات الأطفال، كانوا في طريقهم لقراءة القرآن على ضرائح آبائهم الشهداء، استهدفهم العدوان السعودي، فامتزجت دماؤهم بأحلامهم، وحلقت براءتهم تتلو آيات الصبر حتى يأتي النصر.

nbn

هل تكون الثالثة ثابتة تأليفاً؟ لقاء ثالث مطول منذ التكليف تخلله غداء كانت عملية التأليف الحكومي الطبق الدسم على مائدته في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي شخص أن المشكلة بتشكيل الحكومة داخلية وهي على علاقة بالحصص متمنياً على كل الفرقاء أن يفكروا بالبلد قبل أن يفكروا بحصصهم.

mtv

بعدما وصلت عملية تأليف الحكومة إلى الحائط المسدود واتهم التيار الحر رئيس الحكومة بالتباطؤ والتقصير مصحوبة بإشارات إلى ضلوع الخارج وتحديداً السعودية بتكرار أخذ البلاد والرئيس المكلف رهينتين ولوح بالشارع لدفعه الى تحريك التأليف، طرق الرئيس الحريري أبواب عين التينة حيث أبدى رئيس المجلس استعداداً للمساعدة. وقد أكد الحريري أن لا تدخل خارجياً في عملية التأليف وتوافق مع الرئيس بري على أن المشكلة داخلية لها علاقة بالحصص.

NTV

بات جدول حراك التأليف معروفاً عن ظهر غيب وللضرورة أحكامها على قاعدة استقبل وودع في وقت عاد تشريع الضرورة إلى الواجهة وهو ما تجلى في جلسات اللجان النيابية المشتركة، وعام النفط مجدداً في اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني واقتراح قانون يهدف إلى مكافحة الفساد في عقود النفظ والغاز إضافة إلى القروض السكنية وأزمة الباخرة التركية التي أصبحت وراءنا بحسب قول النائب نواف الموسوي.

المستقبل

التحركات المتجددة للرئيس المكلف سعد الحريري تحمل معها بوادر أمل بإمكانية إحداث الخرق المطلوب لإعلان التشكيلة الحكومية. هذا ما أكدت عليه مصادر عليمة، لافتة إلى أن لقاء عين التينة بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، يؤكد مرة جديدة أن الرئيس المكلف يعول على دور أساسي لرئيس المجلس، في تزخيم الاتصالات وفي عقلنة مطالب الأطراف والكتل المعنية بالتأليف.

OTV

وأخيراً، لبى رئيس الحكومة المكلف نداء اللبنانيين، وقرر المبادرة: زار رئيس مجلس النواب بعد ظهر اليوم، وأعلن من عين التينة عزمه على القيام بزيارة قريبة إلى بعبدا، ليتبين بعدها أنه اتصل برئيس أكبر تكتل نيابي، ودعاه إلى عشاء سيلبيه الأخير هذه الليلة... ليصبح اللقاء المرتقب بين سعد الحريري وجبران باسيل، بعد لقاء الأخير بنبيه بري قبل أيام، هو الحدث، فيعود منسوب التفاؤل بعودة الجدية إلى مسار التأليف إلى الارتفاع.

LBC

الغداء في عين التينة... وموعد العشاء في بيت الوسط، لكن الجوع هو إلى لائحة التشكيلة الوزراية لا إلى لائحة الطعام... الرئيس المكلف سعد الحريري كان إلى مائدة الرئيس نبيه بري، وما إن انتهى الغداء حتى انتشر خبر يقول إن الرئيس الحريري وجه دعوة إلى الوزير باسيل الذي سيلبي الدعوة...

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