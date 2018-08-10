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لبنان الحر
نفت وزارة الخارجية والمغتربين بـ"شكل قاطع العنوان الذي ورد في جريدة "الأخبار" في عددها الصادر اليوم الخميس ٩/٨/٢٠١٨، حول رفض الخارجية اللبنانية اعتماد سفير جديد لدولة الكويت"، موضحة أن "دولة الكويت قررت منذ مدّة تمديد فترة خدمة سفيرها المعتمد في لبنان عبد العال القناعي وهو حق سيادي للدول لم تمانعه إطلاقاً وزارة الخارجية اللبنانية".
صوت لبنان
استقبل الرئيس ميشال عون القائد الجديد لقوات "اليونيفيل" في لبنان الجنرال ستيفانو دل كول على رأس وفد.
radio orient
نظمت قيادة القطاع الغربي لليونيفيل بإمرة الجنرال باولو فابري في المقر العام في شمع – قضاء صور، بمناسبة عيد الجيش اللبناني والذي يصادف في الأول من آب دورة ودية في كرة القدم جمعت ضباط وعناصر من حفظة السلام التابعين للوحدات الإيطالية، الغانية والماليزية من جهة وضباط وعناصر من الجيش اللبناني من جهة أخرى.
اذاعة النور
دعا ممثل نقابة السائقين العموميين في الجنوب ابراهيم البخاري المسؤولين اللبنانيين المعنيين إلى تلبية مطالب النقل البري لأنه يهدف إلى تحسين هذا القطاع والعاملين فيه.
صوت المدى
قدّم النائب شامل روكز إلى المجلس النيابي اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تأمين استمرارية منح القروض السكنيّة عبر المصارف اللّبنانية.