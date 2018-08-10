لبنان الحر

نفت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ بـ"شكل قاطع العنوان الذي ورد في جريدة "الأخبار" في عددها الصادر اليوم الخميس ٩/٨/٢٠١٨، حول رفض الخارجية اللبنانية اعتماد سفير جديد لدولة ​الكويت​"، موضحة أن "دولة الكويت قررت منذ مدّة تمديد فترة خدمة سفيرها المعتمد في لبنان عبد العال القناعي وهو حق سيادي للدول لم تمانعه إطلاقاً ​وزارة الخارجية اللبنانية​".

صوت لبنان

استقبل الرئيس ​ميشال عون​ القائد الجديد لقوات "اليونيفيل" في ​لبنان​ الجنرال ستيفانو دل كول على رأس وفد.

radio orient

نظمت ​قيادة القطاع الغربي لليونيفيل​ بإمرة الجنرال باولو فابري في المقر العام في شمع – ​قضاء صور​، بمناسبة عيد ​الجيش اللبناني​ والذي يصادف في الأول من آب دورة ودية في ​كرة القدم​ جمعت ضباط وعناصر من حفظة السلام التابعين للوحدات الإيطالية، الغانية والماليزية من جهة وضباط وعناصر من الجيش اللبناني من جهة أخرى.

اذاعة النور

دعا ممثل نقابة السائقين العموميين في ​الجنوب​ ابراهيم البخاري المسؤولين اللبنانيين المعنيين إلى تلبية مطالب ​النقل البري​ لأنه يهدف إلى تحسين هذا القطاع والعاملين فيه.

صوت المدى

قدّم النائب ​شامل روكز​ إلى ​المجلس النيابي​ اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تأمين استمرارية منح ​القروض​ السكنيّة عبر المصارف اللّبنانية.