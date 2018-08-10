"الشرق الأوسط" قال المرشد الإيراني علي خامنئي إنه لا يوجد ما يثير القلق حول مستقبل النظام في أول موقف له بعد بدء أول مرحلة من العقوبات الأميركية.

"الشرق الأوسط" حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير الخارجية الكورية الشمالي من التفاوض مع الولايات المتحدة.

"الشرق الأوسط" أعلنت الخارجية الروسية أمس، أن الوزير سيرغي لافروف سيزور الاثنين المقبل أنقرة لبحث الوضع في سوريا مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وذكر مصدر روسي أن الزيارة تأتي في ظل معلومات عن اتجاه الأمور نحو تفاهم يسهل السيطرة على إدلب من دون خسائر كبرى.

"الجمهورية" نددّت روسيا أمس بحزمة جديدة من العقوبات الأميركية ووصفتها بأنها غير مشروعة، وقالت إنها تعكف على بحث إجراءات انتقامية بعدما دفعت تلك الأنباء الروبل لأدى مستوى له في عامين بسبب مخاوف من انزلاق موسكو إلى دائرة لا تنتهي من العقوبات.

"الشرق الأوسط" قالت الحكومة الأسترالية أمس، إنها جردت خمسة أشخاص من الجنسية الأسترالية بعد انضمامهم لتنظيم داعش.