الديار/ كمال ذبيان

أشار إلى نصائح روسية للرئيس سعد الحريري بأن يخفف من مواقفه المتطرفة ضد الحكومة السورية لأنه سيأتي اليوم الذي سيكون فيه كرئيس حكومة مضطراً إلى الاتصال واللقاء به وإلا سيكون أمام مشكلة داخلية وهي موجودة اليوم في ظل زيارة وزراء من الحكومة لدمشق ولقاء نظراء لهم مع مسؤولين سوريين آخرين.

الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن أوساط دبلوماسية دعوتها إلى تضافر الجهود لإنجاخ عهد رئيس الجمهورية العماد ميشان عون كما أن المطلوب بإلحاح شديد تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، إذا لا تزال الفرصة مؤاتية لذلك، وعدم هدر المزيد من الوقت.

المستقبل/ ثريا شاهين

تحدثت عن أسباب جوهرية تحتم التمديد لليونيفيل من دون تعديل وقالت إن المسألة الأكثر إلحاحاً لدى المجتمع الدولي، كنتيجة لوجود اليونيفيل في الجنوب، هي أنها تمثل ضمانة متعددة الجوانب دولية وإقليمية وكل الأطراف اللبنانية ملتزمون بها، ما يشكل الضمانة لترسيخ معادلة الأمن والاستقرار من جراء وجودها، فضلاً عن ذلك فإن الاستقرار في لبنان يمثل نقطة تقاطع دولية إقليمية وكذلك أميركية – روسية وهو ما لا يجب على أي طرف الإخلال به.

اللواء/ رلى موفق

أشارت إلى احتمال اختراق جدي في الملف الحكومي وأن المخرج السحري عندما يتخلى الوزير جبران باسيل عن الثلث المعطل تصبح الحكومة ممكنة، ورأت أن الصيغة المقبولة صيغة الثلاث عشرات أي 10 وزراء للرئيس وتياره و 10 وزراء للرئيس سعد الحريري والقوات اللبنانية و10 للثنائي الشيعي مع جنبلاط والمردة.