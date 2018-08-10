The New York Times

كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ستناقشان مخططات لعقد قمة ثالثة بينهما

حصل اللقاء الأخير بين رئيسي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية على الحدود بين البلدين في نيسان من هذا العام، وتأمل كوريا الجنوبية أن يؤدي اجتماع ثالث يمكن أن يُعقد بين الطرفين إلى كسر الجمود في المحادثات بين البلدين وبين كوريا الشمالية وإدارة الرئيس الأميركي ترامب. وقال مسؤولون كوريون شماليون وجنوبيون في هذا الإطار إنهم سيلتقون الأسبوع المقبل لمناقشة احتمال عقد قمة ثالثة بين ‏رئيسي البلدين بحسب ما أعلنت مصادر من كوريا الجنوبية الخميس.‏ وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون قد قبل دعوة نظيره كيم جونغ أون لزيارة بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية من دون تحديد ‏‏موعد لهذه الزيارة حتى الساعة ومن دون معرفة ما إذا كانت القمة الثالثة ستُعقد هناك.‏ وقال وزير الوحدة في كوريا الجنوبية الخميس إن كوريا الشمالية اقترحت عقد محادثات على مستوى وزاري في بلدة بامونجوم الحدودية ‏‏الاثنين ‏لمناقشة التحضيرات من أجل انعقاد قمة ثالثة وأضاف أن سيول وافقت على الاقتراح فوراً.‏ وكانت كوريا الشمالية قد طالبت أخيراً بأن يعلن البلدان ببيان مشترك انتهاء الحرب الكورية كمقدمة قبل توقيع اتفاقية سلام ‏‏‏رسمية ‏تحل مكان اتفاقية الهدنة القائمة منذ 65 عاماً حتى الآن. وكان رئيسا البلدين قد اتفقا على السعي من إجل إعلان انتهاء الحرب ‏‏‏خلال لقائهما ‏الأخير بحلول أواخر هذا العام.‏

قوة الفضاء: مايك بنس يطرح المخططات الخاصة بخدمة عسكرية سادسة

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايكل بنس عن مخططات لإنشاء قوة فضاء منفصلة بحلول العام 2020.‏

وقال نائب الرئيس الأميركي إن هذا التطوّر بات حاجة ملحّة لضمان هيمنة الولايات المتحدة على الفضاء ‏في ظل تنافس محتدم وتهديدات تطلقها كل من روسيا والصين.‏ واعتبر بنس في خطاب ألقاه في البنتاغون أن الفضاء بات حالياً مكتظاً وعدائياً بعد أن كان مسالماً وخالياً ‏من النزاعات، كما ‏أشار إلى أن الإدارات الأميركية السابقة أهملت التهديدات الأمنية المتزايدة في الفضاء ‏خاصة وأن الخصوم حوّلوا الفضاء إلى ‏ميدان للقتال، واعتبر أن الولايات المتحدة لن تتخاذل أمام هذا ‏التحدي.‏

ويدعو مقترح ترامب إلى أن تصبح قوة الفضاء الفرع السادس من القوات المسلحة لتضاف إلى الجيش ‏والبحرية وسلاح الجو وسلاح ‏مشاة البحرية وخفر السواحل، وفي حال الموافقة على الاقتراح ستصبح قوة ‏الفضاء أول فرع جديد يُضاف إلى القوات المسلحة ‏الأميركية منذ العام 1947.‏ إلا أن إنشاء أي قوة جديدة يحتاج إلى تحرّك الكونغرس ومن المرجح أن يخضع للتمحيص الدقيق خاصة ‏من جانب ‏‏الديمقراطيين.‏

روسيا اليوم

واشنطن ممتعضة من صفقة مقاتلات روسية مع إندونيسيا

أعلن المدير العام لدائرة التجارة الخارجية في وزارة التجارة الإندونيسية، أوكي نورفان، أن الولايات المتحدة عبّرت عن استيائها من شراء جاكرتا 11 طائرة حربية روسية من طراز "سو-35". ونقلت صحيفة "Jakarta Post" الإندونيسية عن نورفان: "تحاول الولايات المتحدة أن تتدخل في عملية الصفقة مع روسيا". وأضاف أن بلاده لا تنوي التخلي عن خططها رغم ردة فعل واشنطن. وتابع أن قيمة الصفقة تقدر بـ1,14 مليار دولار، مشيراً إلى أن روسيا وفق شروط الصفقة يجب أن تشتري عدداً من البضائع الإندونيسية، بينها القهوة وزيت النخيل والشاي والمطاط، بمبلغ نحو 570 مليون دولار. وقال سفير إندونيسيا لدى روسيا، محمد وحيد سوبريادي، في وقت سابق أن بلاده تتوقع توريد أول دفعة من أصل 11 طائرة روسية من طراز "سو-35" بحلول أكتوبر المقبل. وأفاد في يونيو الماضي بأن إندونيسيا وقعت اتفاقاً مع روسيا حول شراء 11 أحدث طائرة من طراز "سوخوي"، واصفاً الصفقة بأنها "كبيرة جداً". من جانبه أكّد مدير التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في شركة "روس تيخ" الروسية، فيكتور كلادوف، أن إندونيسيا قد تشتري دفعة إضافية من مقاتلات "سو-35" حال تخصيص الأموال الضرورية لذلك في ميزانية البلاد.