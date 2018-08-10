وكالة فرنس برس

بيونغ يانغ تتهم واشنطن بـ"إهانة شريك الحوار" سعياً لنزع السلاح النووي

اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة الخميس بالتصرف بسوء نية وقالت أن مساعي واشنطن لممارسة ضغوط عبر العقوبات بحق بيونغ يانغ ستوقف التقدم نحو إزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية. وخلال محادثات تاريخية مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب في حزيران، وقّع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون التزاماً غامضاً لنزع أسلحة بلاده النووية، رغم أن الولايات المتحدة تطالب بالنزع الكامل الذي يمكن التحقق منه ولا عودة عنه لترسانة بيونغ يانغ النووية.

وكالة أنباء شينخوا

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية الهجوم على العميل الروسي السابق

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية دورها المزعوم في شن هجوم بالسم على عميل روسي سابق وابنته. وبحسب البيان الصادر عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيثر نويرت، قررت واشنطن الإثنين أن الحكومة الروسية "استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية في انتهاك للقانون الدولي أو استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية مميتة ضد مواطنيها"، في إشارة للمواطن البريطاني سيرجي سكريبال وابنته يوليا سكريبال.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

زاخاروفا: الولايات المتحدة "تلوي أذرع" الشركاء الأوروبيين

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران سيؤدي إلى عواقب سلبية طويلة الأمد، بما في ذلك على العمليات في الشرق الأوسط. وصرحت زاخاروفا خلال مؤتمرها الأسبوعي: "من المؤكد أن هذه الإجراءات، التي تقوم بها الإدارة الأمريكية ستؤدي إلى نتائج سلبية طويلة الأمد على النظام العالمي، كما أنها ستعطي دفعة سلبية لزعزة الاستقرار في الشرق الأوسط".