TL

بعد جمود عملية التشكيل الحكومي طرأت أجواء جديدة يؤمل أن يتم إرساؤها وفق سلم أولى درجاته حجم الحكومة وعدد الوزراء وتوزيع الحصص لإسقاط أسماء الوزراء على الحقائب وكل ذلك مرتقب عبر الخطوات المستمر درسها والتشاور بها في عطلة الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل.

المنار

إنها أيام قانا، حلت في ضحيان اليمن.. لكم تتشابه الجراح، وصدى الالام المجبولة بالغضب، فهل من سمع بقانا الأولى والثانية يسمع بضحيان؟ المشهد نفسه، الضحية واحدة في الإنسانية وطراوة العود ونضارة الحلم .. والعدوان واحد بالحقد والإجرام تحت أعين الأمم المتحدة ومؤسساتها، وان كانت المسافات الفاصلة زمناً طويلاً، وجغرافيا بعيدة.

nbn

ما بين الغداء والعشاء لم يتضح ما إذا كان خبر الحكومة سيقدم إلى اللبنانيين وأزماتهم التي تنتظر أن يكتمل عقد الدولة ومؤسساتها لتقول حي على خير العمل. لا شيء ملموساً حتى الساعة، تؤكد مصادر مطلعة على الحراك الجديد لمشاورات التأليف، وتوضح للـ NBN أن جولة اللقاءات الأخيرة لا تعدو كونها حجرا رمي في المياه الراكدة، بانتظار الترجمة العملانية، مستبعدة خرقاً حقيقياً يجعل الحكومة على مرمى حجر فالأمور تحتاج إلى وقت لأكتمال التشاور ودورة الاتصالات حول مقترحات متطورة قدمها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

mtv

الأجواء إيجابية وأفضل بكثير مما كانت عليه على صعيد تأليف الحكومة، لكن أي تقدم نهائي لم يتحقق حتى الآن. الاجتماع الذي انعقد ليل أمس بين الرئيس الحريري والوزير باسيل عاد وصل ما انقطع بين الرجلين وأسس لمرحلة جديدة، كما تم التوافق على أن لا يكون لأي فريق الثلث المعطل وحده، وهذا يعني أن التيار الوطني الحر لن يحصل على 11 وزيراً.

NTV

وإلى أن يستعيد المعنيون وعيهم كاملاً لبنان الواقع على فالق المصائب الدولية لن يكون في منأى من حرب العملة الخضراء التي يقودها البيت الأبيض على نصف العالم بسلة عقوبات اقتصادية وتجارية فرضها الرئيس الأميركي خبط عشواء على غير دولة دول حصنت نفسها للمواجهة ودول كتركيا شهدت اليوم أكبر إنهيار في تاريخ ليرتها والجار أقرب إلى الدار فاعقلوا وتوكلوا.

المستقبل

الرؤية باتت واضحة بشأن الحصص الوزارية غير أن توزيع الحقائب لا يزال ينتظر نتائج مروحة الاتصالات واللقاءات التي بدأها الرئيس المكلف سعد الحريري والتي أطلقت رياحاً إيجابية في المسار السياسي الداخلي.

OTV

بالنسبة إلى ما روجه البعض في الساعات الماضية عن موافقة باسيل على حقيبة سيادية للقوات، فقد نفته مصادر التيار، مؤكدة أن البحث في بيت الوسط لم يتطرق إلى هذا الموضوع، مع الإشارة إلى ان رئيس التيار كان واضحاً إزاء هذه النقطة من اليوم الأول، ولم يتبدل الموقف، وعنوانه وحدة المعايير، واحترام نتائج الانتخابات الأخيرة. لقاء أمس كرس التحالف بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، ودحض التأويلات والتحليلات، لا بل التمنيات السابقة، مع التشديد على أن الاختلاف بالرأي أحياناً لا يفسد في الود قضية.

LBC

"لا تقول فول حتى يصير بالمكيول"... لعلها المرة الأكثر ملاءمة لمطابقة هذا المثل على أرض الواقع بالنسبة الى التشكيلة الحكومية. فبعد الحركة المكوكية بين بيت الوسط وعين التينة، وحركة الاتصالات بين الرئيس المكلف ورئيس التيار الوطني الحر ثم زيارة المعاون السياسي للرئيس بري بيت الوسط، يستشف أن محركات التأليف تم إشعالها بأقصى قوتها في محاولة لاستيلاد الحكومة قبل عيد السيدة العذراء حيث هناك سياسيون يبتعدون في عطلاتهم، أو كحد أقصى قبل عيد الأضحى المبارك وعطلته غير القصيرة...

الميادين

كشفت مصادر لصحيفة "الأنباء" ​الكويتية، أنّ "ديوان الخدمة المدنية يستعدّ لتشكيل لجنة لمواصلة تنفيذ قرار ​مجلس الخدمة المدنية​ رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية"، موضحةً أنّ "حسب نصّ القرار، سيقوم الديوان بإعداد دراسة للسنة المالية المقبلة 2020 /2019 تشتمل على تحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بتكويت الوظائف، والنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية".

الجزيرة

عارضت الحكومة السويسرية العقوبات التي فرضتها ​الإدارة الأميركية​ على ​إيران​، وحثت شركاتها على مواصلة علاقاتها التجارية مع طهران. وبحسب الإذاعة السويسرية "سويس إنفو"، أعربت الحكومة السويسرية عن أسفها للوضع "المتدهور" فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضتها ​الولايات المتحدة​ على إيران ، لكنها توصي بأن تواصل الشركات السويسرية علاقاتها التجارية مع إيران على أساس مستنير.

العربية

كشف مكتب الإحصاءات في ​اليونان​، عن "تراجع معدّل ​البطالة​ فى اليونان إلى أقلّ من 20 في المئة للمرّة الأولى منذ سبع سنوات"، مبيّناً أنّ "المعدّل بلغ 19,5 في المئة، بعد أن سجّل 21,7 في المئة في الشهر نفسه العام الماضي".