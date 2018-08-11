لبنان الحر

استقبل محافظ ​مدينة بيروت​ ​القاضي زياد شبيب​ في مكتبه بالقصر البلدي، وفداً من نواب ​أرمينيا​، ضم: الآن سيمونيان، لينا نازريان و هراتشيا هاغوبيان، بحضور عضو مجلس بلدية بيروت آرام ماليان.

صوت لبنان

رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​شامل روكز​، أنّ "الإجتماع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلّف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، أمس في "بيت الوسط"، خطوة إيجابية باتجاه تشكيل الحكومة، لكنّ الموضوع لا يزال في أوّله، وهناك سلسلة خطوات ستتبع هذا اللقاء، منها تحديد الوزارات لكلّ فريق".

radio orient

أكّدت الناطقة بإسم ​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​ التابعة للأمم المتحدة، ميليسا فليمينغ، أنّ "المفوضية تجري محادثات مع المسوؤلين الروس للبحث في تفاصيل ونطاق الخطة المقترحة لإعادة ​النازحين السوريين​ إلى بلدهم، وأيضاً من أجل الإصرار على ضرورة أن تكون أي خطة لتشجيع النازحين السوريين أو تنظيم عودتهم، ملتزمة المعايير الدولية لضمان أن تكون عودتهم طوعية وآمنة ومستدامة وتحفظ كرامتهم".

اذاعة النور

أشار رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أمام زواره، إلى أنه "ثمّة جواً إيجابياً على خط التواصل، لكن ذلك لا يعني قرب الحل الحكومي"، معتبراً أن "هذه الإيجابية التي توّجت بلقاء رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ يجب أن لا تتوقف، بل تحتاج إلى تزخيم دائم".

صوت المدى

إطلع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، على أوضاع إنتاج العرق اللبناني من وفد من وزارتي ​الزراعة​ والخارجية ومنتجي العرق وجمعية الطاقة اللبنانية، وأكّد أنّ "منتج العرق واعد وله مستقبل في كلّ الأسواق العالمية".