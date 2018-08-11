أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات التركية الالمنيوم والحديد، ما أدّى إلى هبوط حاد للعملة التركية في الأسواق أمس إلى التسعة عشر في المئة.

أعتبر الرئيس الورسي، فلاديمير بوتين، مسألة فرض عقوبات أميركية جديدة محتملة ضدّ روسيا، أمراً عديم الشرعية من وجهة نظر القانون الدولي.

أفشلت القوات الأفغانية محاولة حركة طالبان السيطرة على مدنية غزني الواقعة شرقي البلاد.

شهدت العاصمة البريطانية لندن، مظاهرات لنشطاء مناهضون للعنصرية هتفوا فيها بشعارات ضدّ وزير الخارجية السابق بوريس جونسون.

أشار تقرير جديد صادر عن وزارة الدفاع الأميركية إلى أنّ كلاً من روسيا والصين تشكّلان تهديداً لقدرات الولايات المتحدة الفضائية.