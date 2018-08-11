النهار/ روزانا بو منصف

رأى أن الكباش السياسي إنتقل إلى مرحلة جديدة. ومرحلة عض الأصابع مبنية على إستقرار داخلي وأخر إقليمي لا يستبعدان تصفية الحسابات في ظل بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة راهناً وإعتبر أن الرهانات الإبعد تتصل بما يديه كثر عن إعتقاد بامكان أن يسجل فريق الحكم مكاسب في عملية تأليف الحكومة تماماً كما إستخدم الوقت في كل مرة سابقاً من أجل إحراز المكاسب.

الديار/ هيام عيد

قالت على الرغم من نفي الرئيس سعد الحريري المتكرر لوجود عناصر أو عقد خارجية تقرر تأليف الحكومة. فقد أكدت المعلومات أن التوافق الداخلي على رفض هذه العناصر لم يصل بعد إلى مستوى الاجماع على عزل لبنان عن أزمات محيطة به وبالتالي فإن أي تطور جديد دونه محاذير تحول دون إنجاز الاستحقاق الحكومي خلال الشهر الجاري كما يجري الحديث في بعض الاوساط السياسية.

الديار/ دوللي بشعلاني

أكدت أنه عندما تصل كلمة السر إلى الداخل، يمكن أن تتشكل الحكومة في أقل من 24 ساعة، وعندها يقبل الجميع بالحصة المعطاة له، من أجل مصلحة الوطن والمواطنين وأوضحت أن تشكيل الحكومة ينتظر الضوء الأخضر من الخارج.

الجمهورية/ عماد مرمل

تحدث عن تمنيات بأن تفتح الاجتماعات كوة في جدار الأزمة الحكومية. وأشار إلى أنه قد تتم الولادة الحكومية بشكل مباغت في أي لحظة، وقد تتطلب المزيد من العبث بالوقت واللعب بالأعصاب، إلى أن تختمر لحظة "الوضع".

اللواء/ أنطوان الاسمر

إعتبر أن العقد الحكومية تنتفي بمجرد حصول حوار إقليمي بينما يوظف أفرقاء في الداخل إرهاصات الخارج لتعويم مكتساب سياسية سابقة من زمن غابر. وأكد أن ربط تأليف الحكومة بالسبق الرئاسي هو إستهدف مباشر للعهد وذراعة الصلبة.