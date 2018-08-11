روسيا اليوم

وسط حملة ترامب على إسلام آباد.. تقليص برامج تدريب عسكريي باكستان

قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت بهدوء في تقليص برامج تعليم وتدريب عشرات الضباط الباكستانيين، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء يوم الجمعة. وهذه الخطوة، التي لم يعلن عنها من قبل، واحدة من الآثار الأولى الواضحة لقرار ترامب الذي اتخذه هذا العام بتعليق المساعدات الأمنية لباكستان لدفعها إلى شن حملة على الإسلاميين المتشددين في أراضيها. ولم تعلق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والقوات المسلحة الباكستانية على الخطوة أو المداولات الداخلية بشأنها، لكن مسؤولين من البلدين انتقدوها في أحاديث خاصة. وصرح مسؤولون أمريكيون لـ"رويترز"، طالبوا بعدم نشر أسمائهم، أنهم يخشون من أن يكون من شأن هذه الخطوة تقويض إجراء رئيسي لبناء الثقة بين الجانبين.

روسيا اليوم

ترامب يضاعف رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا

اتخذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إجراءاً ضد صادرات الصلب والألومنيوم التركية إلى الولايات المتحدة، ما أسفر عن هبوط حاد للعملة التركية في الأسواق. وغرد ترامب عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "لقد وافقت للتو على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم، في حين تنزلق عملتهم، الليرة التركية، متراجعة بسرعة مقابل دولارنا القوي جداً، ستصبح رسوم الألومنيوم على تركيا 20% ورسوم الصلب 50%". وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "علاقاتنا مع تركيا ليست جيده في الوقت الحالي".

روسيا اليوم

بوتين وماكرون يشيدان بالعملية الروسية الفرنسية لإيصال المساعدات الإنسانية في سوريا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هاتفياً، تطورات الأزمة السورية، وأشادا بالعملية التي نفذتها موسكو وباريس لإيصال مساعدات إنسانية للغوطة الشرقية. وأوضح الكرملين، في بيان أصدره عقب المكالمة الهاتفية بين الزعيمين، أن بوتين وماكرون "قدراً عالياً، خلال تبادل الآراء بشأن الأوضاع الحالية في سوريا، العملية الروسية الفرنسية المشتركة التي نفذت في يوليو العام الجاري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى منطقة الغوطة الشرقية وتوزيعها بين السكان المحليين". وأضاف الكرملين أن "بوتين شدد على أهمية مواصلة المجتمع الدولي الإسهام في إعادة إعمار البنية الاجتماعية الاقتصادية في سوريا وكذلك إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة".