الوكالة الوطنية للإعلام

عون: خطة عملية وشاملة وضعت لمكافحة الفساد

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، الذي استقبله مع وفد من الاتحاد قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن "خطة عملية وشاملة تم وضعها لمكافحة الفساد تنتظر تشكيل الحكومة للمباشرة بتنفيذها، وهي تشمل إصلاحات جذرية إدارية ووظيفية وهيكلية أساسية".

وكالة الأناضول

رغم عقوبات أمريكية منتظرة.. لافروف وبومبيو يتفقان على مواصلة الحوار

اتفق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، على مواصلة الحوار بين البلدين، رغم اعتزام واشنطن فرض عقوبات بحق موسكو. وجدد لافروف، خلال إتصال هاتفي، الإعراب عن رفض موسكو القاطع لعقوبات جديدة تعتزم واشنطن فرضها على خلفية تسميم مزعوم للعميل الروسي المزدوج، سيرغي سكريبال. وذكرت الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف، اتفق مع بومبيو، على استمرار الحوار في عدد من القضايا الدولية، بما فيها الأوضاع في سوريا، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وكالة فرنس برس

أردوغان يندد بـ"حرب اقتصادية" على بلاده مع انهيار الليرة التركية

سجلت الليرة التركية تراجعاً حاداً تغذيه الأزمة بين أنقرة وواشنطن وإن كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن بلاده ستخرج منتصرة من هذه "الحرب الاقتصادية"، داعياً الأتراك إلى تحويل ما يملكونه من عملات أجنبية لدعم الليرة.

وفي سياق تشديد الضغط على أنقرة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم المستوردين من تركيا إلى 50% و20% تباعاً.

وكالة أنباء شينخوا

الصين توقع اتفاقية دعم مالي مع أونروا بقيمة 2 مليون و350 ألف دولار أمريكي

وقعت الصين اتفاقية دعم مالي مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقيمة مليوني و350 ألف دولار أمريكي. ووقع الاتفاقية السفير الصيني لدى السلطة الفلسطينية قوه وي، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الشرق الأوسط بيير كرينبول. ووصفت أونروا الاتفاق بأنه دعم سخي من حكومة الصين، معربة عن امتنانها للدعم المالي في ضوء النقص المالي الحاد الذي تعاني منه الوكالة بعد خفض الولايات المتحدة الأمريكية من مساعداتها بأكثر من النصف.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين وأردوغان يناقشان هاتفياً التعاون التجاري والاقتصادي وآفاقه

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التعاون الاقتصادي والتجاري وآفاقه، وفقاً للمكتب الإعلامي للكرملين. وجاء في بيان الكرملين: "جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ نوقشت خلالها أوضاع وآفاق المزيد من تطوير التعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة للبلدين. وجرى تقييم إيجابي لحالة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة، وخاصة في قطاع الطاقة".