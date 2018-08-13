الوكالة الوطنية للإعلام

خليل من الطيبة: لا أريد أن أعمم قلقا حول الوضع المالي لكن لا يمكن الاستمرار في منطق المراوحة حكومياً

دعا وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إلى "الإسراع في تشكيل حكومة، تعكس نتائج الانتخابات النيابية، ويشترك فيها أغلب القوى السياسية في البلد"، طالباً من الشركاء في الوطن عدم إضاعة الوقت "في نقاشات عقيمة حول الأحجام وحول الحقائق، ووضع قاعدة واضحة تخرجنا جميعاً من أزمة المواقف"، مؤكداً "لا أريد أن أعمم قلقاً حول الوضع المالي، لكن بالتأكيد لا يمكن أن نستمر أكثر في منطق المراوحة".

وكالة الأناضول

أردوغان: نقول لمن يفرط في شراكتنا الاستراتيجية "مع السلامة"

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن من يفرط بشراكته الاستراتيجية مع تركيا من أجل علاقاته مع تنظيمات إرهابية نقول له "مع السلامة"، في إشارة للولايات المتحدة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الأحد خلال اجتماع استشاري لحزب العدالة والتنمية بولاية طرابزون شمال شرقي البلاد. وشدد أردوغان على أن "ما فشلوا بتحقيقه عبر التحريض ومحاولة الانقلاب، يحاولون حالياً تنفيذه عبر المال، وهذا يسمى بصراحة حرباً اقتصادية". وأضاف: "نقول مع السلامة لمن يفرط بشراكته الاستراتيجية مع تركيا من أجل علاقاته مع تنظيمات إرهابية". والجمعة الماضي ضاعف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون، الذي يحاكم في تركيا بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب. ورد الرئيس التركي بأن بلاده لا ترضخ بالتهديدات ومستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية، مشدداً على أن خطوة ترامب تضر بالمصالح الأميركية.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

أبو غزالة يبحث التعاون مع "هيئة البث الفضائي"

بحث الدكتور طلال أبوغزالة، ورئيس الهيئة العربية للبث الفضائي محمد العضايلة وأمينها العام إياد أبو خرما، سبل التعاون المستقبلية الممكنة بين مجموعة طلال أبو غزاله والهيئة. ودعا ممثلا الهيئة الدكتور أبو غزاله لمواصلة رئاسته الفخرية لمجلس أمناء الهيئة، كما اتفق الجانبان على متابعة الاتفاقيات التي وقعتها المجموعة مع الهيئة مسبقاً، والتي تتضمن اتفاقية تعاون بين أكاديمية طلال أبو غزالة والهيئة للتعاون في التدريب في مجالات الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، واتفاقية مع أبو غزالة للملكية الفكرية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين لحماية حقوق الملكية الفكرية. كما تضمن الاجتماع الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ومجموعة طلال أبو غزاله تتضمن سبل التعاون والخدمات التي يمكن تقديمها للهيئة من إصدار بروشورات وإقامة المؤتمرات والتدريب وغيرها.

يشار إلى أن الهيئة العربية للبث الفضائي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية كإحدى الهيئات والمنظمات العربية العاملة في قطاع الإعلام والاتصال.

وكالة فرنس برس

خلافات ترامب التجارية "تدمر" النمو (وزير الاقتصاد الألماني)

إنتقد وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير الأحد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وخصوصاً خلافاته التجارية العالمية ومساعيه "للإملاء" على الاتحاد الأوروبي، تعاملاته مع إيران من خلال إعادة فرض العقوبات عليها. وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد ام تسونتاغ" حذر الوزير من عواقب اندلاع حرب تجارية كاملة بين الولايات المتحدة والصين، معرباً عن قلقه بشأن قرار ترامب فرض رسوم كبيرة على واردات بلاده من الالمنيوم والصلب التركيين، وسط الخلاف الدبلوماسي بين البلدين. وأضاف "هذه الحرب التجارية تتسبب في إبطاء وتدمير النمو الاقتصادي وتخلق حالات غموض جديدة".

وكالة أنباء شينخوا

رئيس مجلس الدولة الصيني: الصين مستعدة لمشاركة الجهود مع اليابان لتحقيق تطور سليم للعلاقات

قال رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، (الأحد) إن بكين مستعدة لبذل الجهود مع طوكيو، من أجل تحقيق تطور صحي ومستقر وطويل الأمد للعلاقات الثنائية. وتبادل لي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، رسائل التهاني بمناسبة الذكرى الـ40 لتوقيع معاهدة السلام والصداقة الصينية - اليابانية. وفي رسالته، أشار لي إلى أنه قبل 40 عاماً، اتخذ قادة البلدين قرار توقيع المعاهدة، وأكدوا العديد من المبادئ في البيان الصيني - الياباني المشترك، على شكل قانون، مبدعين بذلك علامة بارزة في العلاقات الثنائية. وخلال الأربعين عاماً الماضية، شهدت العلاقات بين الصين واليابان تقدماً ملحوظاً، ما حقق منافع للشعبين، وأسهم في رخاء واستقرار المنطقة والعالم، وفقاً لما جاء في رسالة رئيس مجلس الدولة الصيني. وكان رئيس مجلس الدولة الصيني قد قام بزيارة رسمية لليابان في أيار الماضي، حيث حضر أيضاً اللقاء السابع لقادة من الصين واليابان وكوريا الجنوبية. وقال لي إن زيارته وكذلك اللقاء، قد ساعدا في إعادة وضع العلاقات الصينية - اليابانية على طريق التطور الطبيعي.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الرئيس روحاني : لنعمل على تحويل بحر قزوين إلى منطقة سلام ووفاق

قال رئيس الجمهورية حسن روحاني خلال اللقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أنه "ينبغي علينا أن نبذل جهدنا لتحويل بحر قزوين إلى منطقة سلام ووفاق، وتعزيز العلاقات والتعاون وأواصر الصداقة بين الدول المطلة على هذا البحر". وأكد روحاني خلال اللقاء الذي عقد الأحد على هامش قمة رؤساء الدول المطلة على بحر قزوين في كازاخستان، أكد على أهمية العلاقات الثنائية وضرورة تعزيز التعاون المشترك بما يشمل مجالات مختلفة بين طهران وموسكو.

ولفت إلى أن التعاون الإيراني - الروسي في منطقة بحر قزوين يخدم مصالح شعبي البلدين؛ مردفاً أن التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين طهران وموسكو وبما يشمل شتى القضايا الإقليمية والدولية، منها أمن المنطقة ومكافحة الإرهاب الداعشي في سوريا، جاء بنتائج إيجابية على صعيد المنطقة؛ مشدداً على ضرورة الاستمرار في هذا التعاون حتى اجتثاث الإرهاب بالكامل.