Published by lebarmy4 on اثنين, 08/13/2018 - 10:41
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  • PM threatens snap elections if no solution found to IDF Draft Law
  • رئيس الوزراء الإسرائيلي يهدد بانتخابات مبكرة في حال لم يتم التوصّل إلى حل بشأن قانون التجنيد في الجيش الإسرائيلي
  • Netanyahu: Nation-State opponents want 'Israeli-Palestinian state‎'‎
  • نتنياهو: المعترضون على قانون يهودية الدولة يريدون "دولة إسرائيلية – فلسطينية"
  • Arab protesters say not enough attended thousands-strong anti-Nationality Law ‎protest
  • المتظاهرون العرب يقولون إن آلاف المتظاهرين الذين شاركوا في التظاهرة ضد قانون يهودية الدولة لم تكن أعدادهم كافية
Press: 
Ynet News
Date: 
الاثنين, أغسطس 13, 2018