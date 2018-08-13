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Published by lebarmy4 on اثنين, 08/13/2018 - 10:41
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- PM threatens snap elections if no solution found to IDF Draft Law
- رئيس الوزراء الإسرائيلي يهدد بانتخابات مبكرة في حال لم يتم التوصّل إلى حل بشأن قانون التجنيد في الجيش الإسرائيلي
- Netanyahu: Nation-State opponents want 'Israeli-Palestinian state'
- نتنياهو: المعترضون على قانون يهودية الدولة يريدون "دولة إسرائيلية – فلسطينية"
- Arab protesters say not enough attended thousands-strong anti-Nationality Law protest
- المتظاهرون العرب يقولون إن آلاف المتظاهرين الذين شاركوا في التظاهرة ضد قانون يهودية الدولة لم تكن أعدادهم كافية
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Date:
الاثنين, أغسطس 13, 2018