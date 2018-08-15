الشرق الأوسط 8 / 8 / 2018

تركيا: "المركزي" يعدل سياسة الإحتياطي لتعزيز القطاع المصرفي

قرر البنك المركزي التركي تعديل سياسة الإحتياطي بهدف تعزيز القطاع المصرفي في البلاد، في خطوة تتزامن مع الخسائر التي تخيم على الأسواق المالية والعملة المحلية. وأعلن البنك، أنه خفض الحد الأعلى للتسهيلات المتعلقة بتداول العملات الأجنبية "الفوركس" ضمن آلية خيارات الإحتياطي، بمقدار 5 في المائة، ليصبح 40 في المائة. وأكد البنك أن التحرك لتعديل سياسة الإحتياطي سوف يوفر سيولة بقيمة 2.2 مليار دولار للقطاع المصرفي. وواصلت الليرة التركية نزف خسائرها أمس لتفقد نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، بفعل مخاوف المستثمرين بشأن العلاقات بين أنقرة وواشنطن التي دخلت مرحلة حرجة على خلفية العقوبات الأميركية ضد تركيا.

9 / 8 / 2018

أميركا والصين تتبادلان مجدداً "لكمات" تجارية بـ 50 مليار دولار

تبادلت أميركا والصين أمس فرض رسوم جمركية ورسوم مضادة في أحداث جولات الحرب التجارية المستعرة بين الطرفين منذ (تموز) الماضي. وأكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار، تنفيذا لتهديدات الرئيس الأميركي في سياق خلافه التجاري مع الصين. وفي واشنطن، أوضحت أجهزة الممثل التجاري الأميركي في بيان أن القرار الأميركي سيشمل نحو 279 منتجا صينياً. وتقول الإدارة الأميركية إن هذه الرسوم المشددة هي رد على "ممارسات الصين التجارية مثل النقل القسري للتكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية" وتتهم إدارة ترمب بكين بـ "حرمان الشركات الأميركية من القدرة على الاستفادة من تراخيص"، كما تندد بـ "عمليات تسسلل إلكتروني إلى شبكات الحواسيب التجارية الأميركية للحصول بشكل غير مأذون على معلومات تجارية مهمة".

9 / 8 / 2018

"سامسونغ" تكشف عن توجه لاستثمار 22 مليار دولار في الذكاء الصناعي

رغم تراجع نتائجها في الربع الثاني لعام 2018 نتيجة إنخفاض بمبيعات الهواتف الذكية، قالت "سامسونغ إلكترونيكس" أمس الأربعاء، إن مجموعة سامسونغ ستستثمر 22 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام في الذكاء الصناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس للمحمول والمكونات الإلكترونية للسيارات ونشاط الأدوية الحيوية. وقالت الشركة إن المجموعة تخطط للتوسع بدرجة كبيرة في قدرات أبحاث الذكاء الصناعي، وزيادة عدد الباحثين في الذكاء الصناعي المتطور ليصل إلى ألف باحث في مراكز الأبحاث التابعة لها في أنحاء العالم، والاستثمار بكثافة في الأدوية الحيوية.

الشرق الأوسط 10 / 8 / 2018

الروبل والبورصة الروسية يئنان تحت وطأة العقوبات الأميركية الجديدة

لم تمنح الولايات المتحدة الروبل الروسي وقتاً كافياً ليستعيد بعض عافيته، وبعد أن وجهت له ضربة "ربيعية" موجعة، عبر عقوبات متشددة في مطلع (نيسان) الماضي، طالت كبار أغنياء روسيا المقربين من الكرملين، وشركات استراتيجية يسيطرون عليها، أعلنت واشنطن عن عقوبات جديدة (صيفية) من حزمتين، تسبب بتراجع حاد للروبل الروسي أمام العملات الصعبة الرئيسية، وهبوط مؤشرات السوق بشكل عام. هذا بينما تستعد واشنطن لعقوبات جديدة، قد تجعل (أيلول) القادم بداية "خريف أسود" للروبل الروسي. وبينما استمر هبوط المؤشرات في سوق المال، أكدت وزارة المالية الروسية أن "الوضع تحت السيطرة"، وحاول الوزير أنطون سيلوانوف التقليل من شأن العقوبات، وقال إن التقلبات الحالية في السوق متصلة كما مع الموجة الجديدة من العقوبات الأميركية، وكذلك مع الوضع غير المستقر في أسواق الدول الناشئة. تصريحات سيلوانوف لم تساعد، كما ظن البعد، على كبح هبوط مؤشرات السوق الروسية. ذلك أن الوضع الراهن لم يكن نتيجة الإعلان عن العقوبات الأميركية الجديدة فحسب، وبل يرتبط بآلية تنفيذها. حيث أعلنت الولايات المتحدة أن العمل بالحزمة الثانية من العقوبات الجديدة المتصلة بقضية "سكريبال"، ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، إذا لم تنفذ روسيا جملة شروط، منها تقديم ضمانات بعدم استخدامها لاحقاً السلاح الكيماوي، والسماح بتفتيش دولي على منشآتها.

الشرق الأوسط 11 / 8 / 2018

موسكو تلوح بـ"حرب اقتصادية" إذا شددت واشنطن عقوباتها

حذر رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، من أن تشديد الولايات المتحدة عقوباتها ضد روسيا يمكن اعتباره بمثابة "إعلان حرب اقتصادية، يتحتم الرد عليها". جاءت تصريحاته في وقت استمر فيه تراجع سعر العملة الروسية أمام العملات الرئيسية، لليوم الثالث على التوالي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية تحميلها المسوؤلية عن استخدام مواد كيماوية في محاولة اغتيال الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال في بريطانيا. وفي محاولة لكبح تقلبات الرويل، قلص "المركزي الروسي" حجم مشترياته في العملات الصعبة من السوق، حتى النصف، على أن يعدل مشترياته خلال الأيام اللاحقة، فوق ما تمليه ضرورات الوضع المالي.

انحسار مخاوف إنخفاض إمدادات النفط بعد زيارة الإنتاج

قالت الوكالة الدولية للطاقة إن المخاوف قد انحسرت بشأن إمدادات النفط العالمية بعد أن ضخ المنتجون مزيداً من الكميات. وحذرت الوكالة قبل نحو شهر من نقص محتمل في الإمدادات. وأوضحت الوكالة التي تقدم المشورة لمعظم الاقتصادات الرئيسية في العالم، في تقرير شهري أن "المخاوف بشأن استقرار إمدادات النفط هدأت الى حد ما، على الأقل في الوقت الراهن. شهدنا زيادات في الكميات، خاصة في السعودية وروسيا، وزيادة في صادرات الولايات المتحدة في حزيران وانتعاشاً جزئياً، لكنه هش، في ليبيا"، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ" للأنباء. وتأتي النظرة الأكثر ارتياحاً رغم زيادة الوكالة تقديرات الطلب على النفط.

الشرق الأوسط 13 / 8 / 2018

تركيا تستعد لاستخدام الليرة في المبادلات التجارية مع الخارج

أعلنت تركيا أنها ستبدأ قريباً استخدام عملتها المحلية (الليرة) في المبادلات التجارية البينية الخارجية، وتستعد لاستخدام العملات المحلية في تجارتها مع الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا وغيرها من الدول التي تملك التبادل التجاري الأكبر معها. وأكد إردوغان أن "تركيا مستعدة لتأسيس النظام نفسه مع الدول الأوروبية إذا كانت تريد الخروج من قبضة الدولار". وقالت صحيفة "جمهوريت" التركية المحلية، "إردوغان لن يذعن لواشنطن"، متوقعة أن تشهد الليرة مزيداً من الإنهيار أمام الدولار الذي ينتظر أن يبلغ ما بين 7.5 ليرة و8 ليرات. وأشارت إلى "تردد أنباء بقوة تؤكد أن البنوك ستضع قيوداً على خروج العملات الأجنبية منها، ولن يكون بمقدور المواطنين سحب ما يريدون من مدخراتهم بالدولار أو اليورو أو أي عملة أجنبية في حين يمكنهم سحب ما يعادلها بالعملة المحلية. وجدد الرئيس التركي رفضه المطلق رفع سعر الفائدة التي وصفها بـ "الأداة الاستغلالية" التي تجعل الأغنياء أكثر غنى والفقراء أكثر فقراً.