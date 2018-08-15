TL

الرئيس بري تداول مع كتلته النيابية في طلب المساعدة الذي تقدم به الرئيس الحريري الذي بدوره تحدث مع كتلته في الطلب الصريح الذي تقدمت به القوات اللبنانية حول الحقيبة السيادية، والرئيس عون نفى أي كلام على الانتخاب الرئاسي وأكد ان صحته ممتازة.

المنار

اليوم لبنان يتذكر، عطاء المقاومين، صبر الامهات، الآباء، وكل العابرين مواكب في شرايين الوطن تدفقا بهمة لملاقاة شهيد وجريح وحبيب تحت الركام أو رفع راية بقبضة حرة ، ونداء واحد: العدوان كسر، العز كتب، وأهلا وسهلا بزمن الانتصارات.

nbn

إثنا عشر عاماً انقضت على الانتصار التاريخي الذي حققه لبنان على العدوان الإسرائيلي وأسس لتحولات كبيرة على مستوى المنطقة وأبعد.

ثلاثة وثلاثون يوما إستخدم فيها العدو الإسرائيلي كل ما يملك من أسلحة وأدوات قتل وتدمير لكنه فشل في تحقيق أي من أهدافه.

mtv

تواصل روسيا هندسة الساحة السورية اذ اعلنت على لسان وزير خارجيتها ان الوقت حان للقضاء على جبهة النصرة.

NTV

حصلت كارثة في ايطاليا نتيجة انهيار جسر والحصيلة حتى الآن سقوط اكثر من ثلاثين قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى.

المستقبل

شهدت العلاقة التركية الأميركية فصلاً جديداً من فصول التعقيد، مع اشتداد وطأة الأزمة بين الجانبين، من خلال إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ بلاده ستقاطع الأجهزة الإلكترونية الأميركية.

OTV

بالعودة إلى الشأن الحكومي، وفي وقت برز كلام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اليوم عن قبول التيار الوطني الحر بعشرة وزراء له ولرئيس الجمهورية من دون ثلث معطل، فضّل التيار الوطني الحر عدم التعليق على الموضوع. غير أنّ مصدرا متابعا أكّد أنّ الموضوع ليس بالعدد، ولا بثلث معطل أو غيره، خصوصاً أنّ رئيس الجمهورية ليس بحاجة في الأساس إلى الثلثْ المعطل.

LBC

في إيطاليا، انهيار جسر يتسبب بنحو ثلاثين قتيلا وعشرات الجرحى... وفي لبنان، العجز عن مد جسر التشكيل بين الرئيس المكلف وبعض الفرقاء يتسبب بإبقاء الحكومة العتيدة في غرفة العناية الفائقة...

الميادين

بيّن وزير الخارجية الروسية ​سيرغي لافروف​، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي ​مولود جاويش أوغلو​ في أنقرة، "أنّنا نسعى للتعاون مع ​المعارضة السورية​ الرافضة للإرهاب"، مشيرًا إلى أنّ "اتفاق خفض التصعيد في إدلب لا يشمل ​الجماعات الإرهابية​ مثل "​جبهة النصرة​"، ومناطق خفض التصعيد في سوريا تأسّست على أُسس من بينها أنّ وقف إطلاق النار لا يشمل الإرهابيين".

الجزيرة

رحّب ​مجلس الأمن الدولي​، بـقرار رئيس ​جمهورية الكونغو​ الديمقراطية جوزف كابيلا، عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة في الجمهورية، وباحترامه للدستور الكونغولي"، مؤكّدًا أنّه "يتعيّن أن تفضي الإنتخابات إلى انتقال سلمي للسلطة".

العربية

أعرب وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينيللي، عن خشيته من "وقوع مأساة هائلة جراء انهيار جسر السيارات في جنوى.