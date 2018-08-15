لبنان الحر

أطلقت دوريات مشتركة من عناصر ​شرطة بلدية طرابلس​ تؤازرها دورية من مخابرات الجيش، حملة جديدة لإزالة المخالفات والتعديات في المدينة. وأبدى سكان وأهالي المنطقة، تجاوبهم معاً لحملة ومساعدتهم للعمال و​الشرطة البلدية​ في إزالة المخالفات.

صوت لبنان

لفتت المستشارة الالمانية ​انجيلا ميركل​ في تصريح الى أن "لا أحد لديه مصلحة بزعزعة اقتصاد تركيا"، مشيرة الى أنه "يجب ضمان استقلال البنك المركزي التركي".

radio orient

استقبل رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ وفدا برازيليا برئاسة وزير الشؤون الإستراتيجية البرازيلي حسين كالوت، الذي قال بعد اللقاء: "زيارتي للبنان رسمية بتكليف من الرئيس البرازيلي ميشال تامر، والهدف منها تطوير العلاقات الثنائية في مجالات الدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا، كذلك من أجل التحضير لزيارة الرئيس تامر للبنان في شهر تشرين الثاني المقبل تلبية لدعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري".

اذاعة النور

استقبل النائب ​قاسم هاشم​ في مكتبه في المجلس النيابي، نائب رئيس بعثة اليونيفيل عمران رضا، وتم عرض لشؤون "اليونيفيل" في الجنوب، خصوصا في منطقة العرقوب.

صوت المدى

نفى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ماريو عون​، في بيان "خبرا منسوبا إليه يجري التداول به إعلاميا، عن تحديده حصة رئيس الجمهورية و​التيار الوطني الحر​ ب10 وزراء وحصة ​القوات​ ب4 وزراء".