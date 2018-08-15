صعدت تركيا مع الولايات المتحدة الأميركية أمس، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مقاطعة الأجهزة الالكترونية فيما أعلن وزير في حكومته أن بلاده ستقاطع مواد البناء الأميركية.

أكدت تركيا والعراق رغبتهما في العمل معاً من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات وفي مقدمها الأمن والاقتصاد. واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن أمن ورخاء وإستقرار العراق من أمن ورخاء وإستقرار تركيا فمصير بلدَينا واحد. من جانبه أكد العبادي إتفاق البلدين في مسألة أمن الحدود، موضحاً أن أردوغان وعد بأنّ تركيا ستزوّد العراق بحصته المالية بالكامل.

عاد إرهاب الدهس إلى لندن أمس. إذ صدمت سيارة الحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني مما تسبب بسقوط 4 جرحى على بعد أمتار من المكان الذي قتل فيه 5 أشخاص العام الماضي. وأعلنت الشرطة توقيف السائق.

لقي30 شخصاً على الأقل مصرعهم أمس بعد إنهيار جسر معلق للسيارات في مدينة جنوى شمال غرب إيطاليا. كما يخشى من إرتفاع عدد الضحايا في الحادث الذي وصفه وزير النقل الايطالي بأنه مأساة فادحة.

أعلنت الشرطة الألمانية أن السفارتين الإسرائيلية والأميركية تلقتا ظرفين يحتويان على مسحوق أبيض لكنه غير ضار، وإنها تحقق مع مشتبه به بتهمتي الإخلال بالأمن عبر التهديد بتنفيذ جريمة.