الديار / هيام عيد

أشارت على أن خيار التصعيد الميداني في الشارع قد بات خارج نطاق التداول وإن كان البعض ما زال يؤيد هذا الخيار ويلوح به من أجل إبقائه في الحسبان فيما لو تبدلت المعطيات واستمر التأخير في تأليف الحكومة الجديدة لأكثر من أسابيع.

المستقبل/ وسام سعاده

رأى أن الأمور في نهاية المكان ستكون محصورة بين خيارين، فإما تقطع يفضي الى اعادة تسهيل مهمة تأليف الحكومة إنطلاقاً من مرتكزات التسوية الرئاسية والحكومية المنجزة قبل عام وفي ضوء نتائج الانتخابات النيابية في نفس الوقت وإما وجوب المسارعة الى تحديد واضح ومعلل للأسباب والجهات المعرقلة لعملية التشكيل بالشكل الذي يقتضيه الدستور. وفي الوقت الذي تقتضيه ضرورات الانتظام المؤسساتي العام.

اللواء/ حسين زلغوط

أشار الى استمرار الكباش السياسي على الحصص الذي ما زال يشد الخناق على الحكومة ويمنع ولادها. وأوضح أن لبنان تلقى أكثر من نصيحة دولية للاستعجال في التأليف وتجنب الرياح الإقليمية العاتية.