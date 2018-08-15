الوكالة الوطنية للإعلام

عون: علاقاتنا مع البرازيل تاريخية

وصف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العلاقات بين لبنان والبرازيل بأنها "تاريخية لأن ما يجمع بين بلدينا هو الرابط الإنساني الذي يبقى أمتن وأعمق من أي رابط آخر". وفيما أعرب الرئيس عون عن اعتزازه بالانجازات التي حققها المنتشرون اللبنانيون والمتحدرون من أصل لبناني في القارات كافة ولاسيما في دول أميركا اللاتينية والبرازيل خصوصاً، أكد "استمرار العمل على تعزيز التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر.

وكالة الأناضول

أردوغان: سنقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا "ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية"، و"ستصنع وتصدر منتجات بجودة أفضل من تلك التي تستوردها بالعملات الأجنبية". جاء ذلك في كلمة خلال حضوره ندوة في "وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية" (سيتا) في العاصمة أنقرة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 16 لوصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في البلاد. وأعلن الرئيس التركي خلال كلمته، أن بلاده عازمة على تقديم مزيد من الحوافز لرجال المال والأعمال الراغبين بالاستثمار في تركيا.

وكالة فرنس برس

روسيا تعود إلى أفريقيا عبر الأسلحة والاستثمارات والتدريب

تعود روسيا إلى أفريقيا بعد سنوات من الغياب، عبر بوابة التعاون العسكري و"التدريب" وصفقات السلاح والاستثمارات، حيث تسعى إلى منافسة الدول الأوروبية وحتى الصين، بحسب محللين، ويشير المحللون في هذا السياق إلى أن موسكو عملت جاهدة خلال السنوات الثلاث الماضية لتعزيز موقعها في أفريقيا بوتيرة يبدو أنها تسارعت خلال الأشهر الأخيرة. وتعد جهودها أكثر وضوحاً في جمهورية أفريقيا الوسطى، البلد شديد الفقر وغير المستقر الذي لطالما سعى للحصول على مساعدة القوة المستعمرة له سابقا - فرنسا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا تكشف حقيقة مناورات عسكرية تثير قلق "الناتو"

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، أن روسيا مستعدة للحوار مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكداً أن الحوار يجب أن يكون على أساس الاحترام المتبادل. وقال فومين خلال منتدى "بالت ارتيك" الدولي: "روسيا مستعدة للحوار، بما في ذلك مع الناتو، لكن الحوار يجب أن يكون على أساس الاحترام المتبادل، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف"، وأشار نائب الوزير إلى أن حلف شمال الأطلسي رفع وتيرة المناورات العسكرية قرب الحدود الروسية بمرتين، وأضاف فومين "العام لم ينته بعد وجرت نحو 100 مناورة شارك فيها عشرات آلاف العسكريين".