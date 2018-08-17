الأنوار 13 / 8 / 2018

لورنزو حقق انتصاره الثالث هذا الموسم وفاز بسباق جائزة النمسا للدراجات النارية

انتزع الإسباني خورخي لورنزو (دوكاتي) الفوز في فئة "موتو جي بي" ضمن سباق جائزة النمسا الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية، على رغم منافسة شرسة من مواطنه مارك ماركيز (هوندا) الذي عزز صدارته للترتيب العام.

روسيا أحرزت ذهبية بطولة أوروبا للجمباز

أحرزت روسيا ذهبية منافسات فرق الرجال في بطولة أوروبا للجمباز للمرة الثالثة على التوالي بعدما عانت بريطانيا المستضيفة من كوارث في جهاز العقلة عندما كانت تضغط لحصد اللقب.

الجمهورية 14 / 8 / 2018

دافيد سيلفا يعتزل دولياً

أعلن لاعب خط الوسط دافيد سيلفا اعتزاله اللعب مع المنتخب الإسباني لكرة القدم عن عمر 32 عاماً، بعد مسيرة طويلة اختتمها في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. وقال لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي في رسالة نشرها المنتخب، إنه احتاج إلى أيام وأسابيع من التفكير والتحليل لاتّخاذ قرار وضع حدّ لمسيرتي مع المنتخب الوطني.

الجمهورية 15 / 8 / 2018

تشيريشيف يعود إلى فالنسيا

أعلن الجناح الروسي دينيس تشيريشيف أنه سيعود إلى نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، قادماً من فياريال. وأعلن فالنسيا في بيان توصّله "إلى اتفاق مبدئي مع فياريال من أجل استعارة دينيس تشيريشيف حتى نهاية الموسم الجديد" الذي ينطلق في نهاية الأسبوع.

"ويفا" يفضَّل هدف رونالدو على بايل

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" البرتغالي كريستيانو رونالدو مرشحاً وحيداً عن دوري الأبطال لجائزة أفضل هدف أوروبي للموسم الماضي، بعد "مقصيته" لصالح فريقه السابق ريال مدريد الإسباني في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي، مستبعداً زميله السابق الويلزي غاريث بايل الذي سجّل هدفاً مماثلاً، ما أثار انتقادات واسعة.

ألونسو "متردّد" في الاعتزال

أعلن فريق ماكلارين، المشارك في بطولة العالم للفورمولا 1، أنّ سائقه بطل العالم مرّتين الإسباني فرناندو ألونسو "37 عاماً"، سيتوقف عن خوض السباقات في نهاية الموسم الحالي، إلا أنّ السائق ترك المجال مفتوحاً لعودة محتملة في المستقبل.