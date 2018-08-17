النهار/ إميل خوري

اعتبر أن الرئيس ميشال عون إذا كان يريد تحقيق إنجازات في عهده تسجل له، ليس عليه سوى تأليف حكومة من أهل الخبرة والاختصاص يتفق عليها مع الرئيس الحريري.

النهار/ إبراهيم بيرم

تناول خطاب السيد حسن نصرالله الأخير، لافتاً إلى الأسباب التي دفعته إلى التصعيد في الموضوع الحكومي، وقال إن ذروة الضوء في الكلام تجلت في تلويح نصرالله بالتخلى عن نهج التواضع في مطالب الحزب حيال الموضوع الحكومي وبالتلويح بخيار إعادة النظر في المطالب المتواضعة والمرنة اذا ثبت لنا أن البعض يراهن على متغيرات إقليمية.

الجمهورية/ عماد مرمل

كتب عن عملية تشكيل الحكومة والعقد التي تسبب عدم ولادتها. ونقل عن مصادره أن هناك صعوبات أساسية تمنع حصول القوات اللبنانية على حقيبة سيادية، مضيفاً أن الوزير جبران باسيل يشعر أن الاشتراكي والقوات يعرقلان تشكيل الحكومة بناء على إشارات خارجية.

الديار/ فادي عيد

استبعد حصول أي تقدم في عملية تأليف الحكومة، معتبراً أن هذه العملية أضحت محكومة بالبعد الإقليمي ودخلت في سباق الصراع الدائر في المنطقة، إضافة الى ما ستؤول إليه المفاوضات التي يقوم بها الجانب الروسي مع معارضين سوريين وقوى أخرى من النظام السوري، وكذلك اللقاءات التي تحصل بين مسؤولين روس ولبنانيين.

اللواء/ رولا موفق

اعتبرت أن تجديد مجلس الأمن للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" يأتي في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة ودقيقة ومختلفة عن سابقاتها. واستبعد أن يصار إلى تعديل المهام للقوة الدولية تحت الفصل السابع لأسباب محلية وفرنسية وأوروبية.

الشرق / عوني الكعكي

اتهم إيران بأنها وراء تعطيل تشكيل الحكومة، وقال: بما أن إيران لم تعد تملك أي ورقة في المنطقة يمكنها أن تحركها في وجه الأميركي، إلا ورقة "حزب الله" وسائر حلفائها في لبنان، فإنه بات مستبعداً تشكيل الحكومة في المستقبل المنظور في لبنان، إلى أن تقرر إيران فك أسر هذا البلد، أو أن تأتي الظروف الدولية فتجبرها على فك أسره.