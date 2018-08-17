الوكالة الوطنية للإعلام

خليل عرض مع لجنة الاقتصاد ملف الإسكان والتقى مسؤولاً من البنك الدولي

استقبل وزير المالية علي حسن خليل، في مكتبه في الوزارة، لجنة الاقتصاد النيابية برئاسة النائب نعمة افرام، وتم عرض للوضع الاقتصادي ومؤشراته. وكان تركيز على ملف الإسكان لما له من انعكاسات على مجمل الدورة الاقتصادية، إضافة إلى الحاجة الملحة لإيجاد آلية لاستئناف القروض. وقد تم الاتفاق على متابعة هذا الملف مع الفرقاء المعنيين كافة. كما استقبل الوزير خليل مدير مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ومدير مكتب البنك الدولي في لبنان سعد صبرا وجرى البحث في موضوع المشاريع التي يساهم المشروع في تمويلها، وكذلك في الملف المتعلق بالدراسات لإنشاء معامل لإنتاج الكهرباء.

وكالة أنباء الإمارات - وام

السيسي وماكرون يبحثان هاتفياً آخر المستجدات الخاصة بعدد من القضايا الإقليمية

بحث الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الخاصة بعدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي وماكرون ناقشا سبل دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية من خلال مساندة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مهمته.

وكالة الأناضول

تركيا وألمانيا تتفقان على اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون الاقتصادي

اتفق وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، مع نظيره الألماني أولاف شولتس، على اتخاذ خطوات، وإطلاق مبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، بحثا خلاله قرار العقوبات الأميركية، والخطوات المتخذة ضد الاقتصاد التركي، بحسب بيان نشرته وزارة الخزانة والمالية التركية.

وكالة أنباء رويترز

واشنطن: مستعدون لفرض مزيد من العقوبات على تركيا إذا لم تفرج عن قس أميركي

قال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأميركي إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات إضافية على تركيا إذا لم تفرج عن القس الأميركي المحتجز لديها أندرو برانسون. وقال منوتشين خلال اجتماع لمجلس الوزراء "لدينا المزيد الذي نخطط للقيام به إذا لم يفرجوا عنه سريعاً".

وكالة فرنس برس

إردوغان وماكرون يشيران إلى "أهمية تعزيز" العلاقات الاقتصادية بين البلدين

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والفرنسي إيمانويل ماكرون، شددا خلال اتصال هاتفي بينهما على "أهمية تعزيز" علاقات بلديهما الاقتصادية، وذلك تزامناً مع توتر شديد في العلاقات بين أنقرة وواشنطن. وأضاف المصدر أن الاثنين "شددا على أهمية زيادة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المتبادلة بين فرنسا وتركيا".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية: العقوبات الأميركية الأحادية الجانب غير قانونية وغير نافعة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ترى في العقوبات الأميركية ضد شركة الموانئ الروسية "بروفينيت" محاولة لمعاقبة روسيا على موقفها المبدئي من كوريا الشمالية. وجاء في بيان وزارة الخارجية تعليقاً على قيام الولايات المتحدة بإدراج شركة "بروفينيت" على قائمة العقوبات: "نرى في هذا العمل الجديد المعادي لروسيا التي قامت به واشنطن محاولة "لمعاقبة" دولتنا على موقفها المبدئي من الملف الكوري الشمالي، بما في ذلك في إطار مجلس الأمن الدولي".