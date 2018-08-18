TL

البعض يشير الى خبر ورد هذا اليوم ويتعلق بإنتهاء الإدارة الأميركية من إقرار مئتي مليون دولار لإعمار سوريا بعدما كانت الإدارة نفسها ترهن الأموال والإعمار بالحل السياسي في سوريا. بعض آخر من رافضي التطبيع مع النظام يقول: إن الطريق الصحيح هو التعاون مع صانعة الحل: روسيا التي ارتضت الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية.

المنار

من معرفة وطنية شاملة واطلاع دقيق بالتفاصيل، بنى رئيس مجلس النواب نبيه بري مواقفه اليوم.. وبلغة الحسم والانذار المبكر رفض رئيس المجلس استمرار احراق الوقت وصرفه من دون طائل وتأجيل الاستحقاقات وتأخير تشكيل الحكومة، وتغييب الدولة ومؤسساتها عن لملمة الوضع المتشظي واتخاذ الاجراءات العاجلة للملفات العالقة.

nbn

حكوميا، وفيما عداد التاليف يواصل تسجيل المزيد من ايام التكليف من دون نتيجة، طفا على السطح السجال حول العلاقة مع سوريا بعد كلام الرئيس المكلف سعد الحريري مؤخرا وما تلاه من دعوات للتعاطي بواقعية سياسية وما تقتضيه المصلحة الوطنية على هذا الصعيد.

mtv

في الظاهر العقد على حالها، التيار الوطني الحر لم يوافق على جعل حصته الوزارية تتدنى من 11 وزيرا الى عشرة، والقوات اللبنانية لم تتخل عن الحقيبة السيادية، والحزب التقدمي الاشتراكي لا يزال مصرا على ان يكون الوزراء الدروز الثلاثة من حصته.

NTV

لم تعد القصة قصة "رمانة" بل قلوب مليانة والحقائب الوحيدة التي باتت في متناول الأيدي هي حقائب سفر السياسيين لقضاء إجازة أو لالتقاط الإشارات من مواقع القرارات بعض الزيارات ليست بحاجة إلى تأشيرات بين السفارة والعمارة وبعنوان الحج ومن استطاع إليه سبيلا أدى الوزير المفوض وليد البخاري مناسكه السياسية عند الرئيس المكلف سعد الحريري فكان عرض للعلاقات بين البلدين واستبعاد لملف التأليف بحسب ما قال البخاري بعد اللقاء.

المستقبل

عطلة الاعياد مرشحة لان تكون عطلة سياسية بامتياز ومحركات تأليف الحكومة متوقفة بانتظار اية مستجدات.

OTV

من الناحية القانونية، الاتهام ساقط. فكل ما في الأمر أن بعض مواد قانون العقوبات تفرض على النيابة العامة أن تتحرك تلقائيا إزاء كل ما من شأنه تحقير رئيس الجمهورية. أما من الناحية الأخلاقية، فالاتهام ساقط أساسا. فبكل وضوح وصراحة، من العيب أن يتهم رئيس اسمه ميشال عون بقمع الحريات، هو الذي بذل حياته العسكرية ثم السياسية، مدافعا عن وطن حر، بكامل أرضه وكامل شعبه.

LBC

قال رئيس الجمهورية كلمته: "قرار تركيب عدادات للمشتركين في المولدات الخاصة يجب ان يطبق في موعده ابتداء من الاول من تشرين الاول المقبل لانه تدبير عادل لجميع الاطراف المعنيين به، وذلك في انتظار انجاز الحلول الجذرية التي تضع حدا لأزمة الكهرباء".

الميادين

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "​موسكو​ تعتزم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني، والحفاظ عليها"، مؤكدةً أن "كافة أشكال التعاون بين ​روسيا​ وإيران في المجال النووي تجري في إطار خطة العمل الشاملة والقرار الأممي رقم 2231".

الجزيرة

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ "اننا أصدقاء مع من يريد صداقتنا أما من يخطئ بحقنا ويعادينا فليعلم أنّ الشعب التركي لا يطأطئ الرأس أمام أحد".

العربية

أعلنت متحدثة بإسم وزارة ​الخارجية الأميركية​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تعيّن سفيرها السابق لدى ​العراق​ جيم جيفري، مستشارًا خاصًّا لوزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ بشأن ​سوريا​".